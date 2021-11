https://cz.sputniknews.com/20211112/kdybys-jen-vedela-jak-se-nam-po-tobe-styskalo-zagorova-potesila-sve-fanousky-16489818.html

„Kdybys jen věděla, jak se nám po tobě stýskalo.“ Zagorová potěšila své fanoušky

Populární zpěvačka Hana Zagorová trpěla komplikacemi kvůli postcovidovému syndromu, musela být dokonce i hospitalizována. Zprávou, kterou zveřejnila na... 12.11.2021, Sputnik Česká republika

Zagorová zveřejnila svůj snímek a napsala, že točila v ČT Silvestr, který bude letos věnovaný herečce Jiřině Bohdalové. Dodala, že se lidé mají na co těšit.Pochopitelně její fanoušky taková zpráva nadchla a Haně to dali patřičně najevo. „Já se velmi těším, že jste zpět a zdravá,“ zaznělo v jednom z komentářů. Někteří její fanoušci jí popřáli hodně zdraví: „Přeji hodně zdraví, Haničko, je dobře, že už pracujete.“„Tak to bude krásný,“ těší se další uživatelka. Jiným neunikl Hanin vzhled: „Moc vám to sluší,“ vzkázala jí fanynka.„Je super, že naše Zagorka je zase ve formě. Hodně zdraví,“ stálo v jiné reakci.Hana ZagorováHana Zagorová je česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka. Patří k nejznámějším českým pěvkyním. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. Nazpívala přes 895 písní a za hudbu a zpěv získala mnoho prestižních cen. Kromě toho se Zagorová věnuje i literární tvorbě, píše scénáře a písňové texty.Co se týče jejího osobního života, narodila se a vyrůstala na Ostravsku. Otec Josef Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltruda učitelkou. Prvním manželem Hany Zagorové byl v letech 1986–1992 tanečník a baletní mistr Vlastimil Harapes. Po rozvodu s Harapesem si vzala 30. května 1992 slovenského tenoristu Štefana Margitu, se kterým žije až dosud.S Hanou Zagorovou se dokonce pojí jedna zajímavost, a sice – je s ní spojen hovorový termín „nedělej Zagorku“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

