Lékařská asociace v Německu vystoupila proti povinnému očkování

Lékařská asociace v Německu vystoupila proti povinnému očkování

Předseda německé mezidisciplinární asociace intenzivního a pohotovostního lékařství (DIVI) Gernot Marx se vyslovil proti povinnému očkování proti koronaviru a... 12.11.2021

2021-11-12T11:42+0100

2021-11-12T11:42+0100

2021-11-12T11:42+0100

„To je politické rozhodnutí. Jako DIVI jsme proti tomu, protože musíme lidi přesvědčovat, nikoliv nutit. V opačném případě se pochybující lidé ještě více distancují od společnosti. Nyní je žádoucí provádět velké kampaně (vakcinace),“ podotkl Marx v rozhovoru pro mediální skupinu Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Marx podotkl, že je nyní situace s covidem „velmi napjatá“, a vyjádřil naději, že mnozí lidé pochopí, že očkování je nutné. „Politici by měli provést druhou velkou kampaň vakcinace a aktivně získávat na svou stranu neočkované,“ soudí Marx.Varoval zároveň, že očkovaní proti koronaviru často chtějí, aby už bylo všechno tak, jako před pandemií, a takto se často i chovají. „Dokonce však, když jste očkovaný, můžete nenápadně přenášet virus, to je reálné nebezpečí,“ dodal Marx.V Německu se nyní mluví o čtvrté vlně koronaviru. Tento týden obnovila tato země antirekord v nemocnosti koronavirem za celou dobu pandemie, bylo poprvé zaznamenáno více než 50 tisíc případů nakažení za den.Stálá komise pro vakcinaci (STIKO) při institutu Roberta Kocha v SRN doporučila lidem mladším 30 let očkování proti covidu-19 jen vakcínou BioNTech/Pfizer, uvádí se v dokumentu, který zveřejnil tento úřad.V doporučení se uvádí, že po očkování vakcínou Spikevax od Moderny nejsou vyloučeny v této věkové skupině „eventuální srdeční choroby“. Podle informace STIKO „nynější výroční rozbor ukazuje, že zánět srdečního svalu a perikardu u chlapců a mladých mužů a také u dívek a mladých žen ve věku do 30 let se pozoruje častěji po očkování Spikevaxem než Comirnaty (vakcínou od BioNTech/Pfizer).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

