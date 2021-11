https://cz.sputniknews.com/20211112/levicovy-apendix-stredoprave-vlady-je-cestou-do-propadliste-dejin-piratum-doporucili-opozici-16486561.html

„Levicový apendix středopravé vlády je cestou do propadliště dějin.“ Pirátům doporučili opozici

Dnes bylo zahájeno celostranické hlasování o vstupu Pirátů do vlády. Zatímco strana ještě řeší budoucnost, někteří zástupci veřejnosti již mají jasno, co by... 12.11.2021, Sputnik Česká republika

Renomovaný ekonom Lukáš Kovanda představil svůj pohled na situaci a připomněl situaci se zvolením Pirátky Olgy Richterové do funkce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Odkázal na redaktorku Michaelu Ryšovou, která publikovala článek s názvem Napětí kolem zpackané volby Richterové. Nezkušenost nováčků, nebo vzkaz Pirátům?. Autorka uvedla, že nezvolení Richterové na zmíněný post v prvním kole vyvolalo mezi Piráty napětí. Podle některých je to jasný signál, že nemají vstupovat do vlády, když koaliční partneři nedodržují dohody už nyní.Kovanda v této souvislosti přišel se svérázným přirovnáním a zároveň varoval před budoucností.„Ekonomiku čekají těžké časy a potřebuje co možná nejstabilnější vládu. Piráti - chtějí-li se projevit státotvorně - by měli odejít do opozice. Prospějí tím i sami sobě, neboť působit jako levicový apendix středopravé vlády představuje takřka zaručenou cestu do propadliště dějin,“ uvedl.Sledující se rozhodli též vyslovit svůj názor na Pirátskou stranu.„Nevím, partaje tvářící se jako pravicové a cílem šetřit, začaly tím, že přidaly pár ministerstev, která budou hodně drahá,“ stojí v poznámce od uživatele s nickem Bobule.„Ale pirátům o nějakou ideologii přece nejde… jen koryta pane Kovanda, jen koryta,“ uvedl Petr Vaněk.„Ale to je dobře, levicový apendix involvuje a zanikne v propadlišti dějin, a to je dobře,“ zavtipkoval Stanislav Hejhal„Ale celý pětislepenec přeci tvrdil, že „spolu do vlády, nebo společně do opozice“,“ stojí v poznámce od Dělníka práva.8. října Sputnik psal o tom, že lídři koalic Spolu a Pirátů se STAN podepsali koaliční smlouvu. 18členné vládě bude předsedat Petr Fiala, ve Sněmovně se bude opírat o 108 poslanců. Právě tehdy předseda Pirátské strany Ivan Bartoš poznamenal, že vznikající vláda začíná psát novou kapitolu české politiky.„Právě jsme podepsali koaliční smlouvu. Začínáme psát novou kapitolu: chceme budoucnost bez řádění oligarchů, budoucnost, která zlepší život občanů. Děkuji vám, že jste to svými hlasy umožnili. Věřím, že jsme na počátku změny, která bude pro naši zemi velmi přínosná,” napsal Bartoš na svém twitterovém účtu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

