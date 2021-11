https://cz.sputniknews.com/20211112/ministerstvo-zdravotnictvi-podava-trestni-oznameni-na-landovu-iniciativu-zlaty-spendlik-za-sabotaz-16491195.html

Ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení na Landovu iniciativu Zlatý špendlík za sabotáž

Ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení kvůli podezření ze sabotáže na hnutí Zlatý špendlík, které bylo založeno zpěvákem Danielem Landou. To mělo... 12.11.2021, Sputnik Česká republika

„Zatím přišlo na KHS asi 11 tisíc zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší. Ti, co se zapojili do této akce, by měli vědět, že díky ní skončí v nemocnicích více lidí. MZ podává na tuto iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže,“ napsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru.Iniciativa Landy apeluje na lidi, aby zaplavovali hygienické stanice otázkami ohledně jejich činnosti. Hygienici totiž dohlížejí na dodržování platných opatření proti šíření covidu-19.„Jsme přesvědčeni, že je na čase, aby každý z nás využil svého práva žádat po Krajské hygienické stanici informace o těchto kontrolách. KHS mají zákonem stanovenou lhůtu na odpověď a jsou dle zákona povinny Vám informace poskytnout,“ uvádí iniciativa.Hygienické stanice prý byly zahlceny zprávami a ta pražská je přestala přijímat kvůli technickým problémům. Iniciativa Zlatý špendlík volá po zrušení „zdravotnické šikany“ a opatření, jako je nošení roušek a testování.Testování žákůVláda na dnešním jednání schválila dvě kola plošného testování žáků základních a středních škol. Informoval o tom ministr školství Robert Plaga. Jak uvádí ministr Plaga, testování ve školách v Česku proběhne 22. a 29. listopadu. Testy budou do škol rozvezeny během příštího týden hasiči ze skladu Správy státních hmotných rezerv.Testování by podle Plagy mělo přispět k lepší ochraně škol před šířením nákazy a k zajištění prezenční výuky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

