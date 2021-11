https://cz.sputniknews.com/20211112/napeti-na-hranicich-roste-polsku-pomohou-britove-rusko-a-belorusko-usporadaji-cviceni-16486298.html

Napětí na hranicích roste. Polsku pomohou Britové. Rusko a Bělorusko uspořádají cvičení

Napětí na hranicích roste. Polsku pomohou Britové. Rusko a Bělorusko uspořádají cvičení

Britská armáda pomůže Polsku posílit plot na hranicích s Běloruskem, uvedl polský ministr národní obrany Mariusz Blaszczak. Podle běloruského ministra obrany... 12.11.2021, Sputnik Česká republika

„Průzkumné cvičení začalo před podporou britských ženijních sil. Naši vojáci budou spolupracovat na posílení plotu na polsko-běloruské hranici,“ napsal Blaszczak na Twitteru.Běloruské a ruské výsadkové jednotky plní výcvikové a bojové úkoly na běloruském cvičišti v souvislosti s nárůstem vojenské aktivity v blízkosti západní hranice republiky, uvedlo v pátek ministerstvo obrany Běloruska.Zdůrazňuje se, že do akce byly zapojeny ruské vojenské dopravní letouny Il-76 a vrtulníky běloruského letectva a sil protivzdušné obrany. „Po výsadku budou běloruské a ruské výsadkové jednotky plnit řadu cvičných a bojových úkolů, včetně obsazení a udržení předmostí, vyhledávání a ničení určených objektů, jakož i průzkumných skupin nepřítele a nelegálních ozbrojených skupin. Po dokončení komplexního výcviku všech úkolů taktického výsadku se jeho účastníci vrátí do míst svého stálého rozmístění," uvádí se ve zprávě.Ruští výsadkáři se po cvičení v Bělorusku vrátí do míst svého stálého rozmístění na území Ruska, uvedlo ruské ministerstvo obrany.Adekvátní reakceMinisterstvo obrany Běloruska dříve uvedlo, že rozhodnutí Polska soustředit u hranic s Běloruskem 15 tisíc vojáků, tanky, protivzdušnou obranu a další těžké zbraně nelze označit za adekvátní reakci na migrační krizi. V resortu uvádí, že se jedná spíše o vytvoření úderných skupin vojáků, a zdůrazňuje, že akce polské armády jsou v rozporu se všemi mezinárodními a dvoustrannými dohodami. Polsko zvýšilo počet vojáků v souvislosti s výskytem spontánního uprchlického tábora pro přibližně 2 000 osob na bělorusko-polské hranici poblíž kontrolního stanoviště Bruzgi v Hrodenské oblasti Běloruska.Náčelník oddělení mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany Oleg Vojnov již dříve uvedl, že vzhledem k neochotě polského vojenského vedení zahájit dialog je Minsk nucen přijmout adekvátní odvetná opatření „jak samostatně, tak v rámci stávajících dohod se svým strategickým spojencem - Ruskou federací“.Podle běloruského ministra obrany Viktora Chrenina vzniká dojem, že Polsko chce konflikt rozpoutat tím, že do něj zatáhne EU.Zdůraznil, že „zavedený systém reakce na jakékoli hrozby a výzvy nám umožňuje zajistit bezpečnost země, a to v případě potřeby i s naším hlavním strategickým spojencem - Ruskou federací“.Vojenská aktivita, kterou sousedé rozpoutali v blízkosti běloruských hranic, podle něj nesouvisí silou, prostředky a rozsahem s migrační krizí. „Zaznamenáváme zintenzivnění vojenských aktivit v oblasti Grodna. V blízkosti státní hranice Běloruské republiky, na jejích západních hranicích, vzniklo uskupení čítající přes 15 000 osob. Zahrnuje jednotky a orgány velení a řízení ze dvou brigád územní obrany,“ řekl Chrenin.Kromě toho jsou podle jeho slov v oblasti Kuznice rozmístěny síly 16. mechanizované divize polských ozbrojených sil.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno oznámily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění odmítá. V souvislosti s touto situací polský prezident zavedl na území sousedícím s Běloruskem výjimečný stav a do ochrany hranic byla zapojena armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko poznamenal, že Minsk již nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

