Prezident RF Vladimir Putin: WHO by mohla urychlit uznání nových vakcín a léků proti covidu

Světová zdravotnická organizace by mohla urychlit uznávání nových vakcín a léků proti koronaviru. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin. 12.11.2021, Sputnik Česká republika

„WHO by mohla urychlit postupy pro předkvalifikaci nových vakcín a léků, tedy posouzení jejich kvality, bezpečnosti a účinnosti,“ řekl Putin během summitu fóra Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce (APEC).Podotkl, že mnoho zemí, které potřebují vakcíny, se dnes nemůže dostat k vakcínám proti koronaviru, je to také kvůli nekalé soutěži, protekcionismu a nepřipravenosti řady států na vzájemné uznávání vakcín.Připomeňme, že v druhé polovině října Evropská komise informovala o jednáních ohledně uznávání covid certifikátů s 28 zeměmi. Do toho okamžiku bylo zapojeno 43 zemí, včetně 27 členských států Evropské unie, tří států Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a 12 dalších zemí a území světa. Na komisi se obrátilo dalších 60 třetích zemí, které vyjádřily přání připojit se k systému vzájemného uznávání.O týden dříve se konalo technické setkání Evropské komise a Ruska, jehož cílem bylo vyjasnit postup vzájemného uznávání osvědčení o očkování proti koronaviru.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve prohlásil, že EU se chová k uznávání ruské vakcíny proti covidu-19 neobjektivně.Na setkání se zástupci USA v Ženevě uvedl ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško, že všechny překážky pro uznání vakcíny Sputnik V ve WHO byly odstraněny, zbývají některé administrativní postupy. Ministr uvedl, že generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus potvrdil, že „další práci“ nic nebrání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

