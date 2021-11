Rusko je dobrý partner Slovenska, rýsují se nové zajímavé projekty v oblasti vodíkové energetiky

„Vkládáme velké naděje v tomto směru, do části týkající se vodíkové energetiky. Je to nové odvětví, my mu překrásně rozumíme a pozorujeme, jak se vyvíjí diskuze, jaké kroky dělají tady, na Slovensku. Je to jedna z priorit naší země a my si myslíme, že když spojíme úsilí, budeme schopni rychleji odpovědět na otázky vědecko-technické roviny, zejména týkající se aplikace inovací. Všechno tohle bude konec konců pomáhat novému odvětví v energetice a udělá naši ekonomiku jinou, více komfortní pro všechny, kteří žijí na Zemi,“ řekl ministr.