Seriál Hra na oliheň předstihl v oblíbenosti Hru o trůny. V čem tkví tajemství?

Seriál Hra na oliheň předstihl v oblíbenosti Hru o trůny. V čem tkví tajemství?

Jihokorejský seriál Hra na oliheň, který se objevil na streamovací platformě Netflix, překonal v popularitě na YouTube seriál platformy HBO Hra o trůny... 12.11.2021

Uvádí se, že celkový obsah jihokorejského seriálu na YouTube má asi 129 000 videí různé délky, včetně oficiálních upoutávek a klipů vytvořených fanoušky. K 10. listopadu přesáhl celkový počet zobrazení tohoto obsahu 17 miliard. Kromě toho uživatelé zanechali 533 milionů reakcí na videa, včetně lajků a komentářů.Co se týče seriálu Hry o trůny, který je považován za hit HBO, na jeho účtu na YouTube bylo vytvořeno 420 tisíc videí. Za 10 let dosáhl celkového počtu 16,9 miliard zhlédnutí. Americký seriál je horší i v počtu reakcí: pod všemi videi bylo zanecháno 233 milionů lajků, dislajků a komentářů.Hra na oliheňNutno podotknout, že Hra na oliheň je velmi oblíbený seriál, který se stal nejpopulárnějším projektem v celé historii Netflixu. Od premiéry tuto TV show vidělo přes 111 milionů diváků.Podle zápletky hrdinové série, z nichž se mnozí potýkají s finančními potížemi, bojují o velkou peněžní výhru a účastní se her o přežití. Pokud se hráčům podaří vyhrát šest dětských her, získají přes osm set milionů korun. Pokud prohrají, čeká je smrt. I přes svůj brutální obsah kraluje tato minisérie ve více než devadesáti zemích, včetně Česka. Toto jihokorejské drama o přežití je bezesporu největším seriálem Netflixu od loňského Pána tygrů.Režisér tohoto populárního korejského seriálu Hwang Tong-hjŏk potvrdil, že seriál bude mít druhou řadu. „Co se týče druhé řady, bylo mnoho tlaku, tak mnoho požadavků a tak mnoho lásky, až mám pocit, že nám nedáváte na vybranou,“ uvedl režisér.Podle režiséra je zatím předčasné mluvit o tom, kdy a jak vyjde druhá řada seriálu Hra na oliheň. Na závěr však prozradil, že hlavní hrdina Song Ki-hun se vrátí, aby něco udělal pro celý svět.Přitom ještě v září se Hwang vyjádřil k další sérii seriálu takto: „Nemám dobře propracované plány pro Hru na oliheň 2. Je to docela únavné, jen o tom přemýšlet. Ale kdybych se do toho pustil, určitě bych to nedělal sám. Zvažoval bych využití scenáristické dílny a chtěl bych mít více zkušených režisérů,“ sdělil.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

