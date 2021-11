https://cz.sputniknews.com/20211112/skupina-migrantu-se-z-belorusko-polske-hranice-dostala-do-polska-16483221.html

Skupina migrantů se z bělorusko-polské hranice dostala do Polska

Skupina migrantů se z bělorusko-polské hranice dostala do Polska

U bělorusko-polského hraničního přechodu Bruzgi se skupina migrantů dostala do Polska, informuje o tom Sputnik Bělorusko. 12.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-12T10:20+0100

2021-11-12T10:20+0100

2021-11-12T12:16+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

bělorusko

polsko

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/16451438_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_f249e7cf84da73c00e816e5b27834b5c.jpg

Dodává se, že migranti se pohybují podél polského plotu.Na záběrech je vidět, že skupina je složena z několika desítek lidí. Zároveň Státní zahraniční výbor Běloruska poznamenal, že migrantů je méně než sto.Ve Varšavě uvedli, že migrantům pomáhali běloruští ozbrojenci, ale Minsk tyto informace popřel.V létě se na hranicích Běloruska s Polskem, Litvou a Lotyšskem zvýšil počet migrantů ze zemí Blízkého východu a severní Afriky, kteří se snaží dostat do západní Evropy. Situace se vyostřila 8. listopadu, kdy se u plotu z ostnatého drátu na polské hranici shromáždily asi dva tisíce lidí.Později polské ministerstvo obrany však potvrdilo, že migranti minuli polský hraniční přechod a šli k polským hranicím, ale byli zastaveni polskými bezpečnostními silami.Situace na polské hraniciV pondělí Státní pohraniční výbor Běloruska oznámil, že početná skupina běženců z východních a afrických zemí zamířila k hranici Běloruska s Polskem. Večer téhož dne rezort oznámil, že situace s běženci na hranici je i nadále mimořádně napjatá, před polskými zátarasy na hranici se zastavily přes dva tisíce běženců, včetně žen a dětí. Polští pohraničníci je nepouštějí, migranti se pokoušeli prorazit zátarasy.V poslední době ohlásily Litva, Lotyšsko a Polsko růst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění zamítá. V souvislosti s touto situací zavedl prezident Polska na územích pohraničních s Běloruskem režim výjimečného stavu, do ochrany hranice byly zapojeny armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko podotýkal, že Minsk už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do členských zemí EU, kvůli západním sankcím na to už nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou ohlásili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211111/lukasenko-vyzval-eu-aby-pred-uvalenim-sankci-myslela-na-tranzit-16476253.html

bělorusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, polsko, migranti