V Kremlu okomentovali Lukašenkovo prohlášení o pozastavení tranzitu plynu

Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov při komentáři prohlášení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o pozastavení tranzitu plynu do Evropy podotkl, že... 12.11.2021

Lukašenko ve čtvrtek EU doporučil, aby pomyslela na tranzit plynu a nákladů přes Bělorusko, než zavede sankce proti Minsku. Lukašenko připomenul, že přes tuto zemi vede magistrální exportní plynovod Jamal-Evropa, přičemž se v poslední době objemy tranzitu plynu z Ruska na Západ značně zvýšily.Běloruský prezident své prohlášení o pozastavení tranzitu plynu do Evropy s Kremlem neposoudil ani nezkoordinoval, řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.„Ne,“ odpověděl na otázku novináře, jestli se projednávala tato otázka s Kremlem.„To je prohlášení prezidenta Běloruska. Chtěl bych přece jen připomenout prohlášení prezidenta Putina o tom, že Rusko vždy plnilo své závazky podle dohod. Ať už se to někomu nelíbí, ale Rusko bylo, je a zůstane potenciálně i nadále ručitelem energetické bezpečnosti evropského kontinentu,“ řekl Peskov, když odpovídal na otázku, jak hodnotí prezident RF Vladimir Putin nebo prezidentova administrativa podobná prohlášení ze strany Lukašenka.Novinář poprosil upřesnit, jestli bude RF i nadále ručitelem energetické bezpečnosti evropského kontinentu nezávisle na opatřeních běloruské strany.„Nesporně,“ odpověděl Peskov.Novinář se také zeptal, jestli byla podobná prohlášení pro Kreml překvapením, nebo byla zkoordinována. „Ne, nebyla nijak zkoordinována. Jde v daném případě o našeho spojence, je to ale svrchovaný stát,“ odpověděl Peskov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

