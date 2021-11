https://cz.sputniknews.com/20211112/v-ostrave-ukradli-zlodeji-psa-primo-ze-zahrady-majitele-s-policisty-patraji-po-pachatelich-a-psovi-16485955.html

V Ostravě ukradli zloději psa přímo ze zahrady. Majitelé s policisty pátrají po pachatelích a psovi

V Ostravě-Vítkovicích ukradli neznámí muži přímo ze zahrady rodinného domu fenu německého ovčáka. Majitelé nyní pátrají jak po psovi, tak po pachatelích. 12.11.2021, Sputnik Česká republika

Jak informuje web iDnes.cz, čtyřletá fena byla na zahradě v Barbořině ulici sama, muži ji vylákali ven, naložili ji do auta a ujeli neznámo kam.Co se týče pachatelů, pak Michalíková uvedla, že pachatel se světlými kalhotami viditelně kulhá. Špatně našlapuje na levou nohu. Na záznamu je podle jejích slov vidět, že odešli k zaparkovanému autu. Fena německého ovčáka k nim nastoupila a odjeli společně.Policisté žádají o pomoc všímavé lidi. Kdokoliv pozná některého z mužů či fenku Báru, může se jim ozvat na číslo 158 nebo nejbližší služebně.Krádež v očkovacím centruČeská média přišla se zprávou, že z brněnského očkovacího centra Bohéma v Janáčkově divadle někdo ukradl notebooky. Podle zástupců očkovacího centra nešlo o běžnou krádež, mělo podle nich jít o cílený útok odpůrců vakcinace.Ke krádeži došlo v sobotu a případem se zabývají policisté. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky se povedlo část odcizené elektroniky kriminalistům zajistit. V případu podle nich figurují dva podezřelí, jeden z nich byl již vyslechnut.Organizace Podané ruce, která centrum provozuje, se ke krádeži blíže vyjádřit nechtěla, podle dřívějších reakcí je ale přesvědčená o tom, že šlo o cílený útok.Snímek jednoho z odcizených počítačů se pak objevil na facebookovém profilu KTV. Na profilu je i zveřejněno video, ve kterém jeho autor Ivan Smetana tvrdí, že viděl osobní data 320 tisíc očkovaných, a to včetně rodných čísel, adres či telefonů. To však podle organizace Podané ruce není pravda.Podle organizace společnost naočkovala celkově 20 tisíc osob, takže se pachatel těžko mohl dostat k údajům o stovkách tisíc osob, i kdyby překonal několik bezpečnostních bariér a dopustil se tam několika trestných činů.„Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

