V Polsku označili cvičení ruských výsadkářů v Bělorusku za hrozbu

V Polsku označili cvičení ruských výsadkářů v Bělorusku za hrozbu

Polsko považuje cvičení ruských výsadkářů v Bělorusku za hrozbu, uvedl náměstek polského ministra zahraničí Marcin Przydacz ve vysílání rádia ZET. 12.11.2021, Sputnik Česká republika

„Je to zaprvé hrozba a zadruhé reálný scénář,“ řekl Przydacz.Běloruské ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že běloruské a ruské výsadkové jednotky provádějí výcvik a bojové úkoly na běloruském cvičišti v souvislosti s nárůstem vojenské aktivity v blízkosti západní hranice republiky.Běloruský státní pohraniční výbor v pondělí oznámil, že velká skupina uprchlíků, převážně Kurdů, zamířila k běloruským hranicím s Polskem. Asi 2000 uprchlíků, včetně značného počtu žen a dětí, se zastavilo před polskými hraničními ploty a založilo spontánní tábor poblíž hraničního přechodu Bruzgi v Hrodenské oblasti. Polští strážci zákona je nepropouštějí, nepovažují příchozí z Běloruska za uprchlíky, migranti se zase pokoušejí překonat překážky.Adekvátní odvetná opatřeníMinisterstvo obrany Běloruska dříve uvedlo, že rozhodnutí Polska soustředit u hranic s Běloruskem 15 tisíc vojáků, tanky, protivzdušnou obranu a další těžké zbraně nelze označit za adekvátní reakci na migrační krizi. V resortu uvádí, že se jedná spíše o vytvoření úderných skupin vojáků, a zdůrazňují, že akce polské armády jsou v rozporu se všemi mezinárodními a dvoustrannými dohodami. Polsko zvýšilo počet vojáků v souvislosti s výskytem spontánního uprchlického tábora pro přibližně 2 000 osob na bělorusko-polské hranici poblíž kontrolního stanoviště Bruzgi v Hrodenské oblasti Běloruska.Náčelník oddělení mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany Oleg Vojnov již dříve uvedl, že vzhledem k neochotě polského vojenského vedení zahájit dialog je Minsk nucen přijmout adekvátní odvetná opatření „jak samostatně, tak v rámci stávajících dohod se svým strategickým spojencem - Ruskou federací“.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno oznámily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění odmítá. V souvislosti s touto situací polský prezident zavedl na území sousedícím s Běloruskem výjimečný stav a do ochrany hranic byla zapojena armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko poznamenal, že Minsk již nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

