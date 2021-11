https://cz.sputniknews.com/20211112/v-rusku-zaregistrovali-lek-proti-koronaviru-areplivir--16492217.html

V Rusku zaregistrovali lék proti koronaviru Areplivir

V Rusku zaregistrovali lék proti koronaviru Areplivir

V Rusku byl zaregistrován preparát proti covidu-19 s názvem Areplivir. Jeho oběh byl povolen na 5 let. Vyplývá to ze státního registru léčiv. 12.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-12T21:34+0100

2021-11-12T21:34+0100

2021-11-12T21:34+0100

svět

rusko

léky

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/13012720_0:358:1800:1371_1920x0_80_0_0_b45596f7f0f783e68d8a22a4d3adbe2e.jpg

„Datum registrace: 12. 11. Do civilního oběhu je povolen na 5 let,“ uvádí se na štítku léku v registru léčiv.Na závodě Biochimik v Saransku byl vyvinut a vyroben lék proti koronavirové infekci Areplivir (je obdobou japonského léku Favipiraviru). V únoru ruské ministerstvo průmyslu a obchodu uvedlo, že závod zvýšil výrobu léku desetinásobně, a to na 1 milion jednotek za měsíc a plánuje ještě zvýšit výrobu na 2 miliony. Lék byl schválen ministerstvem zdravotnictví 23. června 2020.Na konci května akademik Dmitrij Puškar, který odpovídá za implementaci protokolu o výzkumu léku v Rusku, oznámil, že schéma léčby Areplivirem již rozpracovali.Preklinický výzkum léku na zvířatech ukázal, že lék působí přímo na virus a za pět až šest dní jej zničí, upřesnil Puškar.Rychlejší uznávání vakcín a lékůSvětová zdravotnická organizace by mohla urychlit uznávání nových vakcín a léků proti koronaviru. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin. „WHO by mohla urychlit postupy pro předkvalifikaci nových vakcín a léků, tedy posouzení jejich kvality, bezpečnosti a účinnosti,“ řekl Putin během summitu fóra Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce (APEC).Podotkl, že mnoho zemí, které potřebují vakcíny, se dnes nemůže dostat k vakcínám proti koronaviru, je to také kvůli nekalé soutěži, protekcionismu a nepřipravenosti řady států na vzájemné uznávání vakcín. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211110/who-prozradila-kdy-bude-vyhlasen-konec-pandemie-koronaviru-16462516.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, léky, koronavirus