https://cz.sputniknews.com/20211112/zeny-jako-hrdinky-v-brne-pronasledovaly-vlastni-ukradene-auto-a-byly-uspesne-16488870.html

Ženy jako hrdinky: v Brně pronásledovaly vlastní ukradené auto a byly úspěšné

Ženy jako hrdinky: v Brně pronásledovaly vlastní ukradené auto a byly úspěšné

Na policejním webu informoval mluvčí Petr Vala o tom, že nejméně desítku porušení zákona a škodu přinejmenším ve statisících korun má na svědomí... 12.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-12T17:24+0100

2021-11-12T17:24+0100

2021-11-12T17:24+0100

česko

policie

česká republika

ženy

automobily

policie čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/973/11/9731185_0:187:3076:1917_1920x0_80_0_0_9faeaba36fd8f414ffd6c51a7c11b116.jpg

Na konci října policisté v centru Brna přistihli muže při řízení odcizeného vozu, který zmizel v noci z garáže rodinného domu v Bystrci. Uvádí se, že do domu se zloděj dostal, když poničil garážová vrata. Kromě cenností a dokladů měl sebrat i elektrokolo a klíče od zaparkovaného vozidla. Následující den ráno oznámila majitelka krádež policii.Informaci oznámily na tísňové lince policistům, kteří se za nimi vydali. Pachatelé v kradeném voze si ale pronásledování všimli a pokusili se pronásledovatelů zbavit. Uvádí se, že po nějaké době mladík zajel do slepé ulice, a když se z ní pokusil vyjet, ženy mu svým autem zatarasily cestu, sdělil Vala.Z místa se sice oba pokusili utéct, policisté je ale zadrželi. Nutno podotknout, že řidič, který má několik platných zákazů řízení, se navíc odmítl podrobit testu na drogy. Muž tak putoval přímo do policejní cely.Pátrání po ukradeném psoviV Ostravě-Vítkovicích ukradli neznámí muži přímo ze zahrady rodinného domu fenu německého ovčáka. Majitelé nyní pátrají jak po psovi, tak po pachatelích. Jak informuje web iDnes.cz, čtyřletá fena byla na zahradě v Barbořině ulici sama, muži ji vylákali ven, naložili ji do auta a ujeli neznámo kam.Co se týče pachatelů, pak Michalíková uvedla, že pachatel se světlými kalhotami viditelně kulhá. Špatně našlapuje na levou nohu. Na záznamu je podle jejích slov vidět, že odešli k zaparkovanému autu. Fena německého ovčáka k nim nastoupila a odjeli společně.Policisté žádají o pomoc všímavé lidi. Kdokoliv pozná některého z mužů či fenku Báru, může se jim ozvat na číslo 158 nebo nejbližší služebně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211112/v-ostrave-ukradli-zlodeji-psa-primo-ze-zahrady-majitele-s-policisty-patraji-po-pachatelich-a-psovi-16485955.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

policie, česká republika, ženy, automobily, policie čr