Boris Johnson vzkázal Francii, aby přestala přijímat migranty, Paříž obvinil ze ztráty kontroly

Boris Johnson vzkázal Francii, aby přestala přijímat migranty, Paříž obvinil ze ztráty kontroly

V červenci podepsaly Paříž a Londýn dohodu o pomoci při řešení nelegálního přistěhovalectví. Od uzavření dohody však Spojené království obviňuje svého... 13.11.2021

Britský premiér Boris Johnson vyzval Francii, aby v souvislosti s migrační krizí jednala, protože Británie tento týden zaznamenala rekordní počet denních příjezdů. Podle ministerstva vnitra překročilo ve čtvrtek hranici z Francie do Spojeného království přibližně 1 185 osob. Premiér Johnson v zastřeném útoku na Paříž naznačil, že francouzské úřady nejsou ochotny problém řešit.Jeden z vládních představitelů obvinil Francii ze ztráty kontroly nad situací, uvedla BBC. Poslankyně Natalie Elphickeová, zastupující Dover, uvedla, že není věrohodné, že by více než 1 000 migrantů mohlo „naskočit na malé čluny“ a přeplout do Spojeného království, „aniž by si toho francouzské orgány nevšimly“.Britská média píší, že nejnovější příchod zvýšil počet migrantů na více než 23 500 v letošním roce.Minulý měsíc britská ministryně vnitra Priti Patelová uvedla, že pokud Paříž neučiní více pro zastavení přílivu uprchlíků přicházejících do Británie, Londýn zadrží 54 milionů liber, které slíbil Francii vyplatit v rámci dohody o řešení imigrace.Britské úřady se domnívají, že problém může vyřešit reforma imigračního systému země. Premiér Boris Johnson uvedl, že nový zákon bude rozlišovat mezi lidmi, kteří do země přišli legálně a nelegálně. Zprávy uvádějí, že podle nových pravidel nebudou mít osoby, které do země přicestovaly nelegálně, včetně těch, které připluly na lodích, nadále nárok žádat v Británii o azyl.Reformu pravděpodobně čekají v parlamentu bouřlivé debaty, protože vyvolala odpor poslanců i organizací na ochranu lidských práv. Rada pro uprchlíky uvedla, že lidé prchající před válkou a terorem si nemohou dovolit luxus volby způsobu, jakým požádají o azyl.Lidé, kteří překračují kanál La Manche, pocházejí především z afrických a blízkovýchodních zemí, z nichž mnohé jsou zmítány válkou. Patří mezi ně Čad, Egypt, Eritrea, Súdán a Jemen.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

