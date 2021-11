Hřib sofistikovaně dráždí Čínu. Převzal záštitu nad kongresem Ujgurů a z Tchaj-wanu doveze luskouny

https://cz.sputniknews.com/20211113/hrib-sofistikovane-drazdi-cinu-prevzal-zastitu-nad-kongresem-ujguru-a-z-tchaj-wanu-doveze-luskouny-16497837.html

„Luskouní pár, který máme pro naší zoologickou zahradu přislíbený od partnerského města Tchaj-pej, se už pomalu připravuje na cestu do Prahy. A teď z Tchaj-wanu dorazila další skvělá zpráva. Naše luskouní samice je březí. Víme tedy jistě, že v březnu do Prahy přijede z Taipei Zoo chovný pár: samička Run Hou Tang a sameček Gun Bao,“ raduje se šéf pražské radnice.Doplnil, že pražští luskouni budou součástí expozice Indonéská džungle.„Doufejme, že všechno klapne přesně tak, jak je naplánováno, a těším se, až se u nás v Praze luskouni zabydlí!“ hýří nadšením Hřib.Následně se díky odborné poznámce politika dozvídáme, co je to za zvíře.Hřib vyzdvihl, že zvíře patří mezi nejvíce nelegálně obchodované savce světa.„Chov luskounů je obtížný. Zoologických zahrad, které se jimi mohou pochlubit, najdeme po světě velmi málo a v Evropě dokonce jenom jednu jedinou. Zoo Prahav čele s ředitelem Miroslavem Bobkem tak získá opravdu světový unikát,“ vyzdvihl primátor hlavního města ČR.Nejen luskouni jsou na pořadu dneLuskouni nejsou jediným způsobem, jak Hřib propaguje vztahy s Tchaj-wanem, a tím pádem vyvolává nespokojenost Číny.V Praze o víkendu probíhá Světový ujgurský kongres, který na valném shromáždění zvolí nové vedení. Kongresu udělil záštitu právě Hřib a pro část programu zapůjčil svou rezidenci.Akci důrazně odsoudila čínská strana ve vyjádření mluvčího ambasády v ČR. Čína si myslí, že české instituce i politici využívali této příležitosti ke vměšování do vnitřních záležitostí asijské země.Podle českého ministerstva zahraničí však jde o soukromou akci pod záštitou pražského primátora, do které resort ani vláda nebyly zapojeny.Zmiňme, že Čína čelí obviněním, že v Ujgurské autonomní oblasti zřídila ve jménu boje proti islamismu množství internačních táborů, v nichž drží více než milion menšinových Ujgurů.Bojovníci za lidská práva jsou přesvědčeni, že v táborech panují nucené práce a násilná politická agitace. Navíc podle aktivistů jsou ujgurské ženy sterilizovány a Ujguři jsou nuceni vzdát se své muslimské víry, jazyka a kultury.Čínské ministerstvo zahraničí letos v únoru tvrzení, podle kterého Čína páchá na menšině Ujgurů genocidu, označilo za lež století.Pražský primátor zastává názor, že se vliv Číny přeceňuje.Média připomínají, že zásilku od Petrofu po cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan nepřevzal loni čínský odběratel, klavíry a piana poté koupila rodinná nadace miliardáře Karla Komárka s tím, že je rozdá českým školám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

