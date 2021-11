https://cz.sputniknews.com/20211113/kdybychom-meli-transgas-mohli-jsme-nakupovat-plyn-jako-madarsko-rekl-babis-a-zminil-i-rusko-16496862.html

„Kdybychom měli Transgas, mohli jsme nakupovat plyn jako Maďarsko,“ řekl Babiš a zmínil i Rusko

Životní úroveň lidí se zlepšila, v HDP na hlavu naše země už předehnala Španělsko a Itálii. Koalice SPOLU není žádná změna, ale návrat starých pořádků. Uvedl... 13.11.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru se dotkl i nedávných parlamentních voleb, ve kterých jeho hnutí skončilo na druhém místě. Uvedl, že to pro ně bylo poněkud překvapení, ale určitě se nezhroutil. Podle něj se proti nim spojilo pět stran, které měly podporu médií, a to hlavně těch veřejnoprávních, České televize a Českého rozhlasu.Řekl, že jeho hnutí mělo ambice získat resort sociálních věcí a dát ho do pořádku. Proto není rád, že nebude muset vládnout v takové situaci, kdy znovu sílí covid, zdražují energie a roste inflace.Vyjádřil se k tomu, že šéf koalice SPOLU Petr Fiala tvrdí, že přebírají zemi v ekonomické a morální krizi.Dodal, že opakovaně kritizuje Evropskou unii, ať změní systém stanovování ceny emisních povolenek, jelikož je zdražuje spekulativní kapitál.Ačkoliv premiér v demisi před volbami říkal, že do opozice nepůjde, názor změnil kvůli tomu, že mu psalo hodně lidí, aby zůstal v politice.Bude Babiš kandidovat na Hrad?V neposlední řadě okomentoval i svou možnou kandidaturu na Hrad: „Bavme se o tom, co je na stole. O tuto pozici je tu velký zájem. Koalice SPOLU a PirSTAN má údajně ve smlouvě, že budou mít jednoho kandidáta,“ uvedl.Babiš přiznal, že je škoda, že se v kampani nezaměřili více i proti koalici SPOLU. „Škoda, že jsme neměli dost času připomenout lidem, kolik bylo korupce a privatizačních kauz za tradičních demokratických stran. SPOLU není žádná změna, ale návrat starých pořádků, kvůli kterým jsem založil protikorupční hnutí. Piráty jsem ale bral jako skutečné ohrožení naší země, naší kultury, zvyků. V podstatě je to partaj řízená ze zahraničí,“ uvedl.Babiš podle svých vlastních slov nechápe, že se nechali Piráti od Starostů podvést. Pokud by podle jeho slov měli pořádné analytiky, věděli by, že se Starostové na Pirátech vyvezli nahoru a podvedli je. „Pan Bartoš by měl říct: rezignuju, jdeme do opozice, STAN nás podvedl, ale on chce být ministrem…“ řekl.Premiér v demisi dodal, že nepřehodnotil svoje tvrzení, že kandiduje naposledy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

