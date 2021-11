https://cz.sputniknews.com/20211113/nemecke-urady-vyzvaly-obcany-aby-se-vzdali-velkych-zimnich-oslav-16495476.html

Německé úřady vyzvaly občany, aby se vzdali velkých zimních oslav

Německé úřady vyzvaly občany, aby se vzdali velkých zimních oslav

Předsedkyně Spolkového sněmu SRN Bärbel Basová vyzvala spoluobčany, aby se vzdali rozsáhlých oslav Vánoc a Nového roku ve světle růstu nemocnosti covidem v... 13.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-13T12:43+0100

2021-11-13T12:43+0100

2021-11-13T12:43+0100

svět

německo

rakousko

očkování

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/864/42/8644265_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_eb9c2d385f9118ad59e7d7b31729f17e.jpg

„Všichni občané se musí sami rozhodnout, jestli se letos v zimě chtějí zúčastnit vánočních večírků anebo karnevalů,“ řekla v sobotu Basová (SPD) v rozhovoru pro mediální skupinu Funke.Dodala, že „pravidlo 2G (vstup jen pro očkované a ty, kdo covid prodělali) má být samozřejmostí“ na podobných akcích, a vyzvala všechny, aby se vzdali velkých oslav.Zástupce ministra poukázal na to, že proces formování nového kabinetu ministrů SRN nesmí nijak ovlivnit vypracování nezbytných opatření v boji s pandemií. Podle slov Seehofera „z hlediska stranicko-politického tu nikdo nic nezíská, mnozí ale mohou hodně ztratit“.Bezplatné testyNěmecko znovu zavádí bezplatné testy na koronavirus pro občany, prohlásil v pátek na briefingu v Berlíně zástupce ministra zdravotnictví SRN Jens Spahn.„Za této situace musíme rychle provádět mnohem více testů, a proto bylo rozhodnuto, že znovu zavádíme bezplatné testy pro občany a budeme financovat celonárodní systém testovacích středisek. Usnesení o testech, které nám to umožní, podepíši už dnes, a bude platit od zítřka,“ podotkl Spahn.„Situace je vážná, a doporučuji všem, aby ji brali vážně. Tempo růstu nemocnosti se zvyšuje velmi rychle,“ řekl Spahn a dodal, že podle nynější dynamiky se mohou ukazatelé nemocnosti „zdvojnásobovat každých čtrnáct dní, když se nic nezmění“.„Musíme teď udělat vše možné, abychom tuto dynamiku zastavili, jinak čeká celou naši zemi hořký prosinec,“ dodal zástupce ministra.Lockdown pro neočkované v RakouskuKancléř Rakouska Alexander Schallenberg vyhlásil v pátek zavedení národního lockdownu pro neočkované proti koronaviru.Rakouský kancléř oznámil, že se bude o tomto víkendu konat druhá schůzka spolkové vlády s vedoucími představiteli regionů a také mimořádné zasedání parlamentu.„Cíl je zcela jasný – dát tuto neděli zelenou národnímu lockdownu pro neočkované,“ prohlásil Schellenberg na tiskové konferenci.Podle jeho slov vývoj epidemiologické situace už nedovoluje meškání, a proto by chtěl, aby bylo rozhodnutí o lockdownu pro neočkované ve všech spolkových zemích přijato už v neděli.„Většina obyvatelstva se zachovala správně, ochránila se (nechala se naočkovat), teď je musíme ochránit,“ podotkl Schellenberg.Jak oznámil rakouský ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein, od pondělka 15. listopadu lockdown pro neočkované zaručeně nabude platnosti ve spolkových zemích Horní Rakousy a Salcbursko.V Rakousku od 8. listopadu nabyla platnost omezení pro neočkované proti koronaviru. Při vstupu do restaurací, hotelů, kadeřnictví, kosmetických a masážních salonů je třeba předložit buď certifikát o vakcinaci anebo potvrzení o prodělané nemoci. V průběhu jednoho měsíce bude platit také kombinace první dávky vakcíny a PCR testu, test sám o sobě už neplatí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211113/zuriva-seniorka-na-slovensku-zautocila-na-policistu-kvuli-respiratoru-v-autobusu-16492493.html

https://cz.sputniknews.com/20211112/ministerstvo-zdravotnictvi-podava-trestni-oznameni-na-landovu-iniciativu-zlaty-spendlik-za-sabotaz-16491195.html

https://cz.sputniknews.com/20211113/v-patek-v-cesku-pribylo-opet-pres-14-tisic-pripadu-covidu-19-16493419.html

německo

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, rakousko, očkování, koronavirus