Občanští demokraté požadují vyslání policistů na ochranu polské hranice s Běloruskem

Občanští demokraté požadují vyslání policistů na ochranu polské hranice s Běloruskem

13.11.2021

2021-11-13T19:42+0100

2021-11-13T19:42+0100

2021-11-13T19:42+0100

Podle nich by tak měla česká vláda podpořit jakákoliv opatření, která přijmou unijní orgány proti běloruskému režimu. Z Běloruska se v posledních dnech na území Evropské unie snaží dostat tisíce migrantů ze třetích zemí.Občanští demokraté uvedli, že tlak běloruského režimu na hranice EU v Polsku, Litvě a Lotyšsku kulminuje.Kromě toho strana připomněla, že před sněmovními volbami kabinet vyslal 50 českých policistů do Maďarska. Kontingent dorazil do Budapešti v polovině října, dva měsíce má působit v okolí města Szeged. Na maďarsko-srbské hranici se ale podle ODS nic dramatického neděje, teď však při fatálním porušování mezinárodního práva se vláda tváří, že se nic neděje.Vláda by podle strany měla poslat české policisty do Polska jako vyjádření podpory tamní vládě a pohraničním orgánům, s cílem zvládnout společnými silami krizi. Dodali, že zároveň požadují, aby česká vláda podpořila jakákoliv opatření přijatá evropskými orgány či mezinárodním společenstvím vůči běloruskému režimu.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno oznámily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění odmítá. V souvislosti s touto situací polský prezident zavedl na území sousedícím s Běloruskem výjimečný stav a do ochrany hranic byla zapojena armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko poznamenal, že Minsk již nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

