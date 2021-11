https://cz.sputniknews.com/20211113/putin-lukasenko-a-merkelova-jsou-pripraveni-spolu-mluvit-16494168.html

Putin se vyjádřil k celé situaci s běžěnci. Lukašenko a Merkelová jsou připraveni si promluvit

Ruský prezident Vladimir Putin věří, že úřadující kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová a běloruský prezident Alexandr Lukašenko jsou... 13.11.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud tomu dobře rozumím, Alexandr Grigorijevič Lukašenko a kancléřka Merkelová jsou připraveni spolu mluvit. Doufám, že se tak stane v blízké budoucnosti, je to nejdůležitější, protože migranti usilují především o Německo,“ uvádí se na telagramovém kanálu Vesti 24 s odkazem na rozhovor s Putinem. Ruský lídr uvedl, že poprvé slyší o prohlášení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o možnosti zastavení plynu do Evropy, a dodal, že o tom bude mluvit se svým běloruským protějškem. „Abych byl upřímný, je to poprvé, co o tom slyším. Protože jsem nedávno dvakrát mluvil s Alexandrem Grigorijevičem, nikdy mi o tom neřekl, ani nenaznačil,“ prohlásil ruský prezident. „Ale on pravděpodobně může. I když v tom není nic dobrého a já si s ním na toto téma samozřejmě promluvím. Ale mohly to být pouze jeho emoce,“ doplnil.Současně Putin varoval před následky zastavení Minskem plynu do EU. „Samozřejmě teoreticky může Lukašenko jako prezident tranzitní země pravděpodobně dát pokyny k přerušení našich dodávek do Evropy. I když by to bylo porušení naší tranzitní smlouvy a já doufám, že k tomu nedojde,“ vyzdvihl.K otázce obvinění na adresu RuskaRusko nemá nic společného s migrační krizí na hranicích Běloruska a Polska. Bezdůvodně se však snaží hodit odpovědnost na Moskvu, podotkl ruský prezident. Putin se domnívá, že všechny řetězce pro přesun migrantů do Evropské unie organizují ti, kteří už v zemích unie jsou. Podle jeho slov by se jimi měly zabývat orgány činné v trestním řízení, ale je těžké je postavit před soud. „Ano, existují určité skupiny na převoz těchto lidí do evropských zemí. Ale fungují už dávno. Klíčový článek je v zemích EU. Právě tam vlečou ti, kteří se tam nacházejí. Oni organizují všechny tyto řetězce. Ať orgány činné v trestním řízení, speciální služby pracují, pokud něco porušují,“ poznamenal ruský prezident.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

