Putin o cvičeních NATO v Černém moři: Používání strategického letectva je výzvou pro RF

„Současný prezident čile reportuje o používání Bayraktarů, tedy bezpilotních letounů. To je letectvo, které je přísně zakázáno minskými dohodami a následnými dohodami. Ale nikdo na to nereaguje. A ve Spojených státech to obecně prakticky podpořili. Evropa něco nejasného řekla, zatímco USA to obecně podpořily,“ uvedl ruský prezident Putin.