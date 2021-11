https://cz.sputniknews.com/20211113/rekneme-vam-co-si-mate-myslet-zahradil-si-utahuje-z-fridrichove-coby-expertky-na-dezinformace----16496105.html

„Řekneme vám, co si máte myslet.“ Zahradil si utahuje z Fridrichové coby expertky na dezinformace

Politik Jan Zahradil se věnuje tématu spojenému s dezinformacemi ve světle koučingu od vybraných odborníků. 13.11.2021, Sputnik Česká republika

Na svém twitterovém profilu sdílel odkaz na kvíz, v němž při zvolení svého takzvaného parťáka lze vyrazit společně „do souboje plného nástrah”. Na výběr jsou moderátorka Nora Fridrichová, herec Jan Cina, reportér Luděk Mádl, fyzik Jan Lukačevič a satirik Konstantin Sulimenko.Motto školení je spojeno s rozeznáváním skutečné pravdy od výmyslů i lží, které se podle autorů může zdát jednoduché. Coby trofej po uspění v kvízu je slíbena informace o tom, jak největší lži o sobě přečetli Fridrichová nebo Lukačevič.„Tohle ve mně - coby boomerovi - ovšem budí hořký úsměv a pocit déja vu. Politické školení mužstva. Řekneme vám, co si máte myslet. A žádným dezinformacím ani manipulacím nevěřte - jen těm našim. První na seznamu školitelů je paní Fridrichová,“ sarkasticky okomentoval zmíněný „projekt“ Zahradil.V diskuzi se sledujícími politik přispěl dalšími pozoruhodnými poznámkami.„Doufám, že na to dostali aspoň grant z EU. Od paní Jourové. Pak teprve to bude dokonalé,“ pokračuje v ironii autor statusu.Uživatel Pavel Fiala se rozhodl připomenout pořad, který moderuje Fridrichová, a Zahradilovo stanovisko podpořil.Loni jsme psali o tom, že Ministerstvo vnitra si najalo bývalého extremistu, aby jim radil, jak na dezinformace. Šlo o šéfredaktora webu Manipulátoři.cz Jana Cempera.Cemper se k tomu přiznal v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým. „Školíme pracovníky ministerstva vnitra, jak pracovat s dezinformacemi. Spolupracujeme s Člověkem v tísni, objíždíme školy a děláme přednášky,“ prohlásil šéf Manipulátorů.Cemper je evidován ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu. V minulosti se hlásil k anarchismu a stál také v čele českého hnutí Occupy Prague. Poté přesedlal na výnosnější byznys – boj s dezinformacemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

