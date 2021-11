https://cz.sputniknews.com/20211113/slovenskou-vicepremierku-remisovou-nekdo-bonznul-za-naruseni-v-tatrach-dostane-hodne-mastnou-pokutu-16497069.html

Slovenskou vicepremiérku Remišovou někdo bonznul za narušení v Tatrách, dostane hodně mastnou pokutu

Vicepremiérka Veronika Remišová strávila slavnost Všech svatých na turistice. Výlet zadokumentovala na svých sociálních sítích, to ji ale vyjde draho. Ukázalo... 13.11.2021, Sputnik Česká republika

Slovenská inspekce životního prostředí se nyní zabývá výletem vicepremiérky Veroniky Remišové, která narušila uzávěru turistické stezky během zimního období. K případu inspekce eviduje dva občanské podněty. Informace potvrdila mluvčí Slovenské inspekce životního prostředí Tamara Lesná.Ministryně investicí Remišová o svém výletu informovala na sociálních sítích, když 1. listopadu šla na Popradské pleso a pak se vydala po turistické stezce ke kapli na Symbolickém hřbitovu.Hned poté, co Remišová zveřejnila svůj příspěvek, na sociálních sítích se objevila spousta reakcí uživatelů, kteří ji na uzávěru důrazně upozornili.Remišová uvedla, že by ji ani nenapadlo, že se stezka uzavírá.„Ani by mě nenapadlo, že právě na slavnost Všech svatých se tato stezka na hřbitov uzavírá, jelikož v návštěvním řádu Tatranského národního parku byla uzávěra Symbolického hřbitova tradičně od 1. ledna,“ uvedla Remišová.Mluvčí inspekce uvedla, že Remišová se podle všeho dopustila přestupku podle zákonu o ochraně přírody i krajiny, a to konkrétně nedodržení omezení vyhlášeného v národním parku nebo jeho části.Podněty byly na Remišovou podány na Inspektorát životního prostředí ve městě Košice. Ty budou náležitě prověřeny. Když se prokáže, že došlo k narušení, inspekce může uložit pokutu až ve výši 6 638,78 eur.„Jsem připravena zaplatit pokutu a velice ráda půjdu dělat nějakou dobrovolnou práci v TANAPu, abych svoji chybu odčinila,“ reagovala Remišová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

