STAN sice věří, že Piráti vstoupí do vlády, ale klidně tam půjde i bez strany Bartoše

Co se týče rozhodnutí Jakuba Michálka nebýt ministrem pro legislativu, STAN to označil za důsledek těžké vnitrostranické diskuse o vstupu do kabinetu Petra Fialy.Pokud jde o případný odchod čtyř pirátských poslanců do opozice, plány na novou vládu zhaceny nebyly, poněvadž ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by udržely ve Sněmovně většinu 104 hlasů.„Evidentně se vede velká diskuse u Pirátů a já stále doufám, že to dopadne dobře,“ prohlásil v souvislosti s pirátským referendem předseda STAN Vít Rakušan.Místopředseda STAN Petr Gazdík zastává názor, že je věcí Pirátů, koho do vlády nominují.Další místopředseda STAN Věslav Michalik médiím uvedl, že by nebylo možné se řídit smlouvou, ve které se zavázali, že půjdou společně do vlády, nebo společně do opozice.„Odpověď je jednoznačná: vstoupili bychom do vlády. Žádný volič STAN by nepochopil, že by vznik vlády zablokovala strana se čtyřmi poslanci,“ vyzdvihl.K otázce Michálkova odmítnutí postu se vyslovil i budoucí premiér, šéf ODS Petr Fiala, ale velice vágně.„Personální nominace koalic, respektive jednotlivých stran, nejsou ještě uzavřeny,“ upozornil nastupující předseda vlády.K situaci s Piráty se vyjádřili i další představitelé domácí politické scény.Originálním způsobem to okomentoval zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek„Napadá mě otázka: Kdyby Piráti odmítli vstoupit do vlády, kdo by přišel o sympatie lidí, kteří je volili? Fialova vláda, nebo Pirátská strana? Byl bych raději, kdybych se odpověď nedozvěděl,“ napsal na twitterovém účtu.Stranou nezůstal ani předseda SPD Tomio Okamura.„Piráti káží vodu a pijí víno. Text jejich kodexu zakazuje souběh členství ve vládě s funkcí poslance! Kvůli funkcím a moci ale popírají svá vlastní pravidla. Pokud bude Ivan Bartoš současně poslancem i členem vlády, jasně to poruší!“ varoval.Dříve se k hlasování Pirátů o své budoucnosti, které potrvá do pondělního večera, vyslovil i renomovaný ekonom Lukáš Kovanda, který hnutí doporučil zvolit variantu opozice.„Ekonomiku čekají těžké časy a potřebuje co možná nejstabilnější vládu. Piráti - chtějí-li se projevit státotvorně - by měli odejít do opozice. Prospějí tím i sami sobě, neboť působit jako levicový apendix středopravé vlády představuje takřka zaručenou cestu do propadliště dějin,“ uvedl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

