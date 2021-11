https://cz.sputniknews.com/20211113/stonjekova-fiala-by-byl-slaby-premier-i-v-dobrych-casech-media-maji-noveho-milacka-16495806.html

Stonjeková: Fiala by byl slabý premiér i v dobrých časech. Média mají nového miláčka

Stonjeková: Fiala by byl slabý premiér i v dobrých časech. Média mají nového miláčka

Publicistka a komentátorka Karolína Stonjeková pro Parlamentní listy tvrdě zhodnotila vládní vyjednávání pětikoalice. Opřela se také do některých lidovců... 13.11.2021

Na začátku rozhovoru se Stonjeková vyjádřila k lidoveckému odmítání ministerských postů. Šárka Jelínková odmítla ministerstvo práce a sociálních věcí, Petr Hladík zase nebude ministrem životního prostředí. Z j jich vyjádření vyplynulo, že to mají do Prahy daleko a nemohli by se věnovat rodinám.Komentátorka Stonjeková to však vnímá jako dost průhledné výmluvy. „To, že mají oba politici rodiny a že nebydlí v Praze, jsou věci, které bezpochyby věděli už před volbami. A řekli to férově na rovinu voličům? No neřekli. Naopak! Všechny strany obou předvolebních koalic se tvářily, že mají dostatek lidí, ochotných a schopných převzít vládní odpovědnost. Ba co víc, tvářili se, že znají cestu z krize a že jsou připraveni okamžitě vládnout. Místo toho jsme ale svědky taktických úhybných manévrů, protože najednou se nikomu moc nechce tahat horké kaštany z ohně,” říká publicistka.Zároveň připomenula, že je jasné, že tuhle vládu nečeká žádná procházka růžovou zahradou, čeká ji maximálně covid, inflace, ekonomická stagnace a blížící se evropské předsednictví.Třetí lidovecké ministerstvo by mělo být ministerstvo zemědělství. Stonjeková na účet lidovců uvádí, že lidovci vždycky byli ve vyjednávání o vládě velmi šikovní. „Prakticky pokaždé si dokázali vyhandlovat mnohem víc, než kolik by jim mělo příslušet z hlediska prostého volebního výsledku. Zkrátka je jedno, kdo zrovna lidovce vede. Lidovci jsou totiž pořád lidovci a chovají se podle toho,“ poznamenala.Došlo také na kritiku Mariana Jurečky, který nakonec bude ministrem práce a sociálních věcí, i když by mu bylo bližší ministerstvo zemědělství.Piráti jako teta z VodňanKomentátorka se následně vyjádřila také k Pirátům a jejich volebnímu výsledku. Podle ní se z Pirátů kvůli volebnímu debaklu stala „nechtěná teta z Vodňan, kterou si na svatbě niko moc nepřeje, nikdo ji tam nepotřebuje, protože s ní stejně není žádná velká legrace, ale přesto ji pro jistotu pozvou“.Stonjekové také vadí, že v české politice nefunguje základní politická kultura. Naráží tím na obsazení postů ve vedení Poslanecké sněmovny. „Já bych byla ráda, kdyby fungovala základní politická kultura, kdy post předsedy Sněmovny automaticky připadá opozici, a ve vedení Sněmovny jsou zastoupeny strany dle výsledku. Bohužel se ale tahle politická kultura v posledních letech nekoná – ostatně porušilo ji v minulém období i hnutí ANO, takže se teď nemají moc čemu divit. Jakmile se pravidla poruší jednou, budou se pak porušovat pořád,” komentuje situaci.Slabý premiér i v dobrých časechLetošní volby skončily výsledkem, že mnoho hlasů nebude nyní mít zastoupení ve vládě. Navíc téměř milion hlasů voličů nemá zastoupení ani v Poslanecké sněmovně. Stonjeková k tomu říká, že pětikoaliční vláda bude křehká.Rychlost ZemanaStonjeková se vyjádřila také k rychlosti demise vlády a pověření Petra Fialy k sestavení vlády. Podle komentátorky to bylo spíše takové strašení Zemanem.Komentátorce se nelíbil ani pokus zbavení prezidenta Zemana funkce, což podle ní bohužel není nic nového, připomněla, že svého času tomu čelil i Václav Klaus.Babiš v opoziciNa závěr přišlo na řadu téma Andreje Babiše v opozici. Stonjeková se domnívá, že vzhledem k tomu, co Fialovu vládu čeká, bude Babiš moci s klidem sedět a s lehkým úsměvem hledět kolem sebe. „Jasně, ještě nějakou dobu bude slýchat, že za všechno může on, ale i tahle písnička bude muset jednou skončit. Prostě ten antibabišovský étos se nedá hrát do nekonečna, protože to už nikoho nebude bavit a zajímat. Tím samozřejmě neříkám, že by Babišovo vládní období bylo kdovíjak úžasné a geniální. Nebylo!“ říká komentátorka.Podle ní však nová vláda ukáže, že to lépe dělat nebude a neumí. Pro Andreje Babiše tak může být Fialovo premiérské období jistou satisfakcí. „A pro Fialu to naopak bude naplněním známého rčení, že člověk si má dát pozor na to, co si přeje. Protože by se mu to mohlo vyplnit...” uvedla na závěr Karolína Stonjeková.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

