Systém S-550: Zatímco se S-500 zabývá hypersonickými hrozbami, bude čelit balistickým raketám

SSSR nedokázal patřičně odpovědět na americké „hvězdné války“, následně se navíc rozpadl. Zdá se však, že některé vojenské projekty z pozdní sovětské doby se... 13.11.2021, Sputnik Česká republika

V těchto dnech prezident Ruska Vladimir Putin v průběhu porad s vedením ministerstva obrany a podniků obranně průmyslového komplexu kladl důraz na význam dodávek Ozbrojeným silám RF systémů protivzdušné obrany S-350, S-500 a S-550.Systémy protivzdušné obrany S-350 Vitjaz a S-500 Prometej jsou již dost dobře známy, mj. i médiím, zmínky o systému S-550 se však ve veřejném tisku oficiálně objevují poprvé.Není zatím úplně jasné, co stojí za novým označením S-550. Systém s tímto označením se však již vyvíjel v posledních letech existence Sovětského svazu a měl by kardinálně změnit možnosti protiraketové obrany země. Budeme o tom vyprávět všechno po pořádku.Symetrická a asymetrická odpověď SSSRV roce 1981 byla zahájena práce na projektu objektového mobilního systému protiraketové obrany blízkého dosahu S-550. Základem projektu se staly zkušenosti z projektování systému S-225 Azov, který se vyvíjel a zkoušel koncem 60. až do poloviny 70. let na polygonu Sary-Šagan v Kazachstánu.V oněch letech by byly zkoušky a rozvinutí mobilního protiraketového systému porušením Smlouvy a omezení systémů protiraketové obrany mezi SSSR a USA. Proto se první pokusný vzorek vyvíjel nejdříve ve stacionární variantě – s rozmístěním zařízení komplexu v nemobilních kontejnerech. Zvláště se vyvíjely kontejnery systému radiolokačního navádění, velitelské stanoviště, které předpokládalo také rozmístění operátorů systému, a počítačové středisko. Je jasné, že při přechodu od zkoušek k rozvinutí systému by se mohly stacionární kontejnery dost snadno změnit na mobilní, což by umožnilo operativní přesun systému protivzdušné obrany kamkoliv na Zemi.V roce 1985 byl schválen velký program vývoje systémů protiraketové obrany, který předpokládal práce na jedné z částí „sovětské odpovědi SDI“ – jde o americký program Strategická obranná iniciativa (Strategic Defense Initiative, SDI), označovaný někdy za program Hvězdných válek. USA plánovaly (alespoň slovy) rozvinutí mohutného systému protivzdušné obrany, čímž by mohla být zpochybněna možnost zasazení odvetného raketového jaderného úderu Sověty.SSSR chystal asymetrickou odpověď v podobě nových komplexů strategických raketových systémů a symetrickou – vývoj vlastních systémů protiraketové obrany. Práce postupovaly hned několika směry: na zemi se vyvíjel systém protiraketové obrany Moskvy A-135 a pro vesmír se plánoval vývoj systému SK-1000 s rozmístěním části bojových prvků na oběžné dráze.Dalším prvkem velkého programu výstavby protiraketového štítu SSSR by se měl stát již zmíněný mobilní systém S-550. Svými možnostmi byl blízký systému A-135, byl ale mnohem kompaktnější.Protiraketová kopule proti každé bojové hlaviciVýroba součástí nového systému protivzdušné obrany S-550 na testování začala v roce 1985. O tři roky později už byly vyrobeny velitelské stanoviště a počítačový systém nového komplexu, probíhala také montáž radiolokačního systému s otočnou anténou radaru se snímáním 360 stupňů.Jeho zkoušky se plánovalo zahájit v roce 1990 na tom samém polygonu Sary-Šagan ve variantě stacionárního komplexu, aby nebyl porušen rámec smlouvy o protiraketové obraně. Koncem 80. let, pravděpodobně na pozadí ekonomických problémů a možná i Gorbačovovy mírumilovné politiky, bylo přijato rozhodnutí o pozastavení práce na novém komplexu. A po rozpadu SSSR bylo zařízení zkušebního vzorku systému S-550 demontováno.S ohledem na to, že se systém S-550 vyvíjel jakožto systém protivzdušné obrany blízkého zachycení a mělo být přitom využito zkušeností z projektování zachycovací rakety PRS-1 (53T6) systému A-135, můžeme předpokládat, že komplex měl zajistit protiraketovou kopuli až 100 kilometrů vysokou o poloměru 100 až 150 kilometrů nad jakýmkoli chráněným objektem. Tato kopule měla ochránit objekt před útokem libovolné balistické rakety a libovolné sady bojových hlavic s prostředky na překonání protiraketové obrany.To hlavní není vzhled, ale funkčnostŽádné detaily současného vzhledu komplexu S-550 se neuvádějí, můžeme ale předpokládat, že se koncepce mobilního systému S-550 z 80. a 90. let dočkala nového vývoje na základě komplexu protivzdušné obrany S-500 Prometej, který má sám o sobě protiraketové možnosti.Jinými slovy by mohl S-550 vypadat jako kompaktnější Prometej zmodernizovaný díky specializovanému protiraketovému radaru.To hlavní však není vzhled, ale funkčnost. Můžeme předpokládat, že S-500 a S-550 si rozdělí povinnosti.Připouštím, že S-500 se bude zabývat především protivzdušnou obranou a hypersonickými bojovými hlavicemi, které se mohou v perspektivě objevit u potenciálních nepřátel Ruska, mj. u USA. A S-550 bude ve větší míře čelit strategickým útočným prostředkům, tedy bojovým hlavicím balistických raket velkého doletu.S-550 byl zničen?To je pouze jedna z verzí. V tisku najdeme ostatně velké množství hypotéz ohledně S-550.Jsou mezi nimi verze logické – například, že S-550 s větší zásobou munice a zkráceným akčním radiem bude ve srovnání s komplexem S-500 přibližně totéž, co S-350 oproti S-300.Existují také verze exotické, že prý jediný zkušební vzorek S-550 byl zničen již v roce 1992.A objevují se také verze nejrozumnější, že musíme počkat, až nám Rusko poskytne oficiální informace o projektu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

