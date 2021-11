https://cz.sputniknews.com/20211113/v-belorusku-informovali-o-skupine-migrantu-kteri-se-ocitli-na-uzemi-polska-16494376.html

V Bělorusku informovali o skupině migrantů, kteří se ocitli na území Polska

V Bělorusku informovali o skupině migrantů, kteří se ocitli na území Polska

Až sto uprchlíků se již fakticky nachází na území Polska, Sputniku to řekl oficiální zástupce Státního pohraničního výboru Běloruska Anton Byčkovskij. 13.11.2021, Sputnik Česká republika

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

Včera jsme informovali o tom, že se migranti dostali přes polskou hranici a pohybovali se podél plotu.Adekvátní reakceMinisterstvo obrany Běloruska dříve uvedlo, že rozhodnutí Polska soustředit u hranic s Běloruskem 15 tisíc vojáků, tanky, protivzdušnou obranu a další těžké zbraně nelze označit za adekvátní reakci na migrační krizi. V resortu uvádí, že se jedná spíše o vytvoření úderných skupin vojáků, a zdůrazňují, že akce polské armády jsou v rozporu se všemi mezinárodními a dvoustrannými dohodami. Polsko zvýšilo počet vojáků v souvislosti s výskytem spontánního uprchlického tábora pro přibližně 2 000 osob na bělorusko-polské hranici poblíž kontrolního stanoviště Bruzgi v Hrodenské oblasti Běloruska.Náčelník oddělení mezinárodní vojenské spolupráce běloruského ministerstva obrany Oleg Vojnov již dříve uvedl, že vzhledem k neochotě polského vojenského vedení zahájit dialog je Minsk nucen přijmout adekvátní odvetná opatření „jak samostatně, tak v rámci stávajících dohod se svým strategickým spojencem - Ruskou federací“.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno oznámily nárůst počtu zadržených nelegálních migrantů na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk všechna obvinění odmítá. V souvislosti s touto situací polský prezident zavedl na území sousedícím s Běloruskem výjimečný stav a do ochrany hranic byla zapojena armáda a policie. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko poznamenal, že Minsk již nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

