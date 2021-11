https://cz.sputniknews.com/20211113/v-ep-volaji-po-potratech-pro-polske-zeny-ktere-by-mohly-do-ceska-co-na-to-cesti-europoslanci-16499368.html

V EP volají po potratech pro polské ženy, které by mohly do Česka. Co na to čeští europoslanci?

V EP volají po potratech pro polské ženy, které by mohly do Česka. Co na to čeští europoslanci?

Poslanci Evropského parlamentu vyzvali členské země unie, aby umožnily bezplatné a bezpečné potraty polským ženám. Píše o tom CNN Prima. 13.11.2021, Sputnik Česká republika

Co se tyče českých evropských poslanců, pro hlasovali Piráti a hnutí ANO, proti byli lidovci, ODS, TOP 09 a STAN.„Evropský parlament vyzývá členské státy k efektivnější spolupráci za účelem usnadnění přeshraničního přístupu k interrupcím, například tím, že polským ženám poskytnou přístup k bezplatným a bezpečným interrupcím v rámci vnitrostátních systémů zdravotní péče,“ stojí mimo jiné ve schválené rezoluci.Podotýká se, že provedení interrupce by nemělo být žádným způsobem a v žádné formě zahrnuto do trestního zákoníku.Europoslanec Pirátů Marcel Kolaja na svém twitterovém účtu zveřejnil, jak hlasovali čeští europoslanci.Připomeňme, že rezoluce je reakcí na smrt 30leté Polky, u které lékaři váhali s provedením potratu, i když plod měl vážné vývojové vady.„Europarlament vyzývá členské země, aby polským ženám vykonání potratu umožnily bezplatně. Polské ženy sice mohou jet do Česka, ale vážou se s tím vysoké finanční výdaje,“ uvedl Kolaja.Podle jeho slov jde skutečně o politické gesto a politickou výzvu, funguje to jako určitý tlak i na polskou vládu, aby se zamyslela nad svými vlastními zákony, když ostatní země musejí pomáhat polským ženám v nesnázích.Zároveň přiznal, že Evropský parlament podle něj nic moc jiného kromě výzvy dělat nemůže.„Zbytek je na členských zemích. Jde o to, aby Polky nemusely platit nějaké horentní sumy v jednotlivých členských zemích, aby mohly potrat podstoupit,“ doplnil evropský poslanec.Proti rezoluci naopak se vyslovil europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Podle jeho názoru nemá Europarlament co mluvit do polského rozhodování o potratech. „Není to záležitost, která přísluší EU. Nemá v tom kompetenci. Také bychom jako Češi, aby Poláci vyzývali k tomu, aby do Polska mohly české ženy jezdit dělat něco, co je u nás nelegální. Třeba brát heroin. Nechci to srovnávat, ale ta výzva je planá,“ podotkl.Europoslankyně ANO Dita Charanzová považuje za hrozné, že v Evropě umírají ženy kvůli nemožnosti jít na potrat.Tragédie v PolskuNa konci září v Polsku poprvé od chvíle, kdy v zemi začal platit zákaz provádění potratů, zemřela žena s patologickým těhotenstvím. Rodinní příslušníci obviňují z tragédie nový zákon a lékaře, kteří se ho báli porušit.V oznámení advokátky, která hájí zájmy ženy, zemřelé na septický šok, se uvádí:„22. září 2021 zemřela v nemocnici v Pszczyně ve 22. týdnu těhotenství 30letá žena. Žena přišla do nemocnice kvůli tomu, že jí odešla plodová voda se živým plodem. Při prohlídce zdravotníci zjistili absenci plodové vody a potvrdili již dříve diagnostikované vrozené vývojové vady plodu. Během hospitalizace plod zemřel. O necelých 24 hodin později zemřela i pacientka. Příčinou smrti byl septický šok. Zesnulá po sobě zanechala zdrceného smutkem muže a dcerku.“Advokátka také uvedla, že těhotná žena z nemocnice odesílala blízkým zprávy, v nichž se uvádí, že lékaři zaujali vyčkávací taktiku a neprovedli potrat do té doby, dokud nebylo jisté, že plod je mrtev, což argumentovali platnou legislativou, která zakazuje vykonávání potratů.V nemocnici tvrdí, že pečovali o pacientku i plod v souladu se zákony.Letos v lednu byl v Polsku přijat zákon, podle něhož nelze provést potrat ani v případě nevyléčitelných nemocí u plodu. Proceduru lze vykonat pouze v tom případě, pokud jde o ohrožení života a zdraví matky.Smrt mladé ženy pobouřila Poláky a v zemi proběhla řada protestních akcí v různých městech, například ve Varšavě, Katovicích, Gdaňsku. Akce proběhly pod názvem Už žádná další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

