Ve věku 83 let zemřel Václav Zelenka, přeživší lidické dítě

V sobotu ráno zemřel ve věku 83 let Václav Zelenka, kterému se jako dítěti podařilo přežít vyhlazení Lidic. Ve vsi byl dlouholetý starosta. Informace se... 13.11.2021, Sputnik Česká republika

Václav Zelenka se narodil 9. září 1938 v Kladně, bydlel se svými rodiči, píše se na webu. Dále se uvádí, že jeho tatínka zastřelili Němci u Horákova statku, maminka Žofie přežila útrapy koncentračního tábora Ravensbrück.V den vyhlazení obce byl Zelenka, kterému byly čtyři roky, převezen spolu s ostatními lidickými dětmi a ženami do kladenského gymnázia, kde jej nacisté společně s Hanou Špotovou a Dagmar Veselou vybrali k poněmčení.Až v květnu 1947 se ho povedlo najít a poté byl repatriován zpět do Československa, kde se opět setkal se svou matkou. Právě s ní se nastěhoval do nově postavených Lidic. Od roku 1999 do roku 2006 byl Václav Zelenka jejich starostou a žil zde až do své smrti. Byl ženatý a měl tři syny.Připomeňme, že letos v březnu zemřela také lidická pamětnice Marie Šupíková s rodným jménem Doležalová, která se narodila v Lidicích 22. srpna 1932. I ona byla mezi několika lidickými dětmi vybranými na převýchovu. Momentálně tak žije poslední lidická žena, Jaroslava Skleničková, které je 95 let, a několik lidických dětí.Lidice byly nacisty vyhlazeny v červnu 1942. Ze zhruba 500 obyvatel vesnice přežilo válku celkem 160. Přímo v Lidicích nacisté 10. června 1942 zastřelili 173 mužů, poté 16. června v Praze-Kobylisích dalších 26 obyvatel Lidic. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Poté, co došlo k osvobození, se do Lidic postupně vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.Připomenutí 79. výročíDne 20. června se konal v Památníku Ležáky pietní akt k 79. výročí vyhlazení osady nacisty. Před pandemií si na tomto místě každý rok připomínaly tragédii Ležáků stovky lidí.Ležáky byly nacisty vyhlazené 24. června 1942. Bylo totiž zjištěno, že parašutisté vycvičení v Británii udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím odbojem a zahraničním. Došlo k tomu dva týdny po vyhlazení Lidic. První informace o odbojové činnosti na Pardubicku nacistům poskytl parašutista Karl Čurda. Nacisté v Pardubicích 24. června zabili 33 dospělých obyvatel obce, 5 obyvatel Ležáků. 25. června a 2. července nacisté zastřelili více než 40 spolupracovníků parašutistů. Z Ležáků bylo odvedeno 13 dětí, přičemž 11 z nich bylo zabito 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Přežily pouze dvě sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy, které byly odeslané do Německa na převýchovu. Bylo jim tehdy jeden a dva a půl roku. Osadu vyrabovali a vypálili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

