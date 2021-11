https://cz.sputniknews.com/20211113/vedci-uvedli-priznak-brzke-cukrovky-16483831.html

Vědci uvedli příznak brzké cukrovky

Vědci uvedli příznak brzké cukrovky

Vědci zjistili, že se u pacienta dá předpovědět vývoj cukrovky druhého typu podle obsahu proteinu follistatinu v krvi. Studie byla zveřejněna v časopise Nature... 13.11.2021

Mezinárodní tým výzkumníků sledoval zdravotní stav více než 5,3 tisíc lidí ve Švédsku a Finsku v průběhu čtyř až 19 let. Vědci zjistili, že předpovědět začátek nemoci za dobu až 19 let je možné podle vysoké hladiny follistatinu v krvi.Přitom se to dá udělat bez ohledu na věk, index tělesné hmotnosti, hladinu glukózy v krvi, dietu a fyzickou aktivitu. Podle slov odborníků napomáhá follistatin štěpení tuků v tukové tkáni. To zase zvyšuje nebezpečí vývoje nealkoholického ztučnění jater.Hledání genomových asociací zároveň ukázalo, že hladinu follistatinu v organismu řídí regulační protein glukokinázy (GKRP).Bezpečné sladkostiDietoložka Julie Polovinskaja v rozhovoru pro Sputnik uvedla, jaké sladkosti nebudou zdraví na škodu.Podle jejích slov můžete do svého jídelníčku klidně zařadit přírodní sladkosti – pěnové ovocné tyčinky a marmeládu bez cukru. Organismus potřebuje také glukózu, kterou obsahují v dostatečném množství bobule, ovoce a sušené ovoce.Odbornice připomenula, že skoro všechny sladkosti z obchodu obsahují rafinovaný cukr, který organismu jen škodí.„Cukr je neuznávaná droga, která vyvolává závislost. Zvyšuje hladinu insulinu v krvi a v důsledku toho si organismus dělá zásoby tuku. Stále více lidí trpí obezitou a preobezitou (každý druhý člověk na planetě) a cukrovkou (každý desátý). A úmrtnost na cukrovku je ve světě na čtvrtém místě,“ sdělila Sputniku Polovinskaja.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

