Češi, jste genetický odpad, prohlásil Babiš mladší. Novotný a Kalousek už od něj dali ruce pryč

Samé nadávky a vulgarity i na někdejší „přátele“. Tak poslední dny vypadá twitterový účet premiérova syna. Má přeci jenom Andrej Babiš mladší psychické... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-14T16:04+0100

2021-11-14T16:04+0100

2021-11-14T16:04+0100

„Hej Češi, prosím, koukněte na můj profil. Mám vás v p*či,“ stojí v jednom z posledních tweetů Babiše mladšího. Dále označil Čechy za genetický odpad. Zmocnili se jeho profilu hackeři? Nebo přeci jenom s jeho psychickým zdravím není vše v pořádku, jak ve svém posudku stanovila Džamila Stehlíková? Ostatně bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny to od Babiše mladšího taky schytala.Kromě nadávek Babiš mladší aktivně vystupuje proti očkování a zasazuje se za zákaz působení ruské pravoslavné církve ve Švýcarsku.Uživatelé nyní ve svých příspěvcích tagují profily Miroslava Kalouska i Pavla Novotného a ptají se, zda nevědí, co se s Babišem mladším děje. Právě oba politici podporovali Babiše mladšího v jeho předvolebním tažení proti svému otci. Nyní se ale o jeho osud očividně příliš nezajímají.Ačkoli Novotný prohlásil, že je kamarád Babiše mladšího, volat mu nehodlá. Bylo by to podle něj zbytečné.Samotného Novotného Andrej Babiš mladší ve svých tweetech označil za „kabálistu“ s tím, že ho zablokoval. „A medaili v Řeporyjích mu strčím do p*či, když mě k tomu vyprovokuje,“ vzkázal Novotnému Babiš mladší. „Víte, k*rva, Češi, s kým vůbec máte čest?“ připsal premiérův syn.Na vývoj kauzy psychického zdraví Andreje Babiše mladšího reagoval i europoslanec ODS Jan Zahradil. Podle něj má premiérův syn skutečně zdravotní problémy a zkritizoval veřejně známé osobnosti za to, že ho zneužily v předvolební kampani. Podle Zahradila to vypovídá o tom, že jsou schopné všeho.Babišovy posudkyPřipomeňme, že v září Babiš mladší získal posudky od znalců, že je z psychiatrického hlediska zcela v pořádku. Tyto posudky vypracovali zmiňovaná Džamala Stehlíková a vedoucí katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín na Univerzitě J. E. Purkyně (UJEP) Slavomil Fischer.S těmito posudky Babiš mladší konfrontoval svého otce v Ústí nad Labem během slavnostního zahájení předvolební kampaně hnutí ANO. Premiér i po tomto incidentu trval na tom, že jeho syn není psychicky v pořádku. Dále prohlásil, že ho zneužívají jeho političtí odpůrci.Babiš mladší přijel do Česka, aby mimo jiné vypovídal v kauze Čapí hnízdo i svého údajného zavlečení na Krym.Babiš mladší v zářijovém rozhovoru pro Deník N prohlásil, že dostává peníze od šéfredaktora portálu FORUM 24 Pavla Šafra, coby honorář za připravovanou knihu. Novinářům také řekl, že si možná najme člověka, který by mu spravoval sociální sítě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

