České hokejistky rozdrtily Maďarky a poprvé v historii vyrazí na olympijské hry

Zápas na domácí půdě se českým hokejistkám vydařil. Po výhře nad maďarským týmem v Chomutově slaví premiérový postup na olympijské hry. 14.11.2021, Sputnik Česká republika

České hokejistky porazily maďarské soupeřky 5:1 a ve skupině C tak neztratily jediný bod. V zápase skórovaly Klára Hymlárová, Lenka Serdar, Vendula Přibylová, Samantha Kolowratová a Denisa Křížová.První gól již přitom padl hned po 84 sekundách hry. Do české branky se přes gólmanku Kláru Peslarovou dostal pouze jeden puk, a sice v 58. minutě.Ženský hokej se poprvé na olympijských hrách objevil v roce 1998 v Naganu. České hokejistky se olympijských her zúčastní vůbec poprvé.Následující zimní olympijské hry se budou konat od 4. do 20. února příštího roku. Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny se dostaly do skupiny B s Japonskem, Dánskem, domácí Čínou. V závislosti na výsledku dalšího souboje doplní skupinu Švédsko nebo Francie.Někteří politici vyzývají k bojkotu olympijských her v Číně. Problém vidí v porušování lidských práv. Mezinárodní olympijský výbor ovšem trvá na tom, že hry proběhnou v Pekingu, jak bylo plánováno.K diplomatickému bojkotu her vyzvali francouzský prezident Emmanuel Macron, odcházející německá kancléřka Angela Merkelová či předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Podle nich by olympiáda měla proběhnout, ale státníci by na ni neměli přijmout pozvání. Připomeňme, že výzvy k bojkotu zazněly i v roce 2008, kdy se v Pekingu konaly letní olympijské hry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

