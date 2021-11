https://cz.sputniknews.com/20211114/evropa-je-sama-na-vine-ze-tam-miri-statisice-migrantu-prohlasil-putin-16506708.html

Evropa je sama na vině, že tam míří statisíce migrantů, prohlásil Putin

Evropa je sama na vině, že tam míří statisíce migrantů, prohlásil Putin

Evropské země samy vytvořily podmínky pro příliv migrantů, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin v komentáři k situaci s běženci na polsko-běloruské... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

„Samy mají na tom vinu. Řekl jsem, proč: jak z politických, tak vojenských a ekonomických důvodů. Samy vytvořily podmínky pro to, aby do nich cestovaly tisíce a statisíce lidí. Nyní ale pátrají po vinících, aby se zbavily odpovědnosti za současné události,“ řekl prezident v pořadu Moskva. Kreml. Putin na televizním kanálu Rossija 1.Zdůraznil, že Rusko nemá „absolutně nic společného“ s touto krizí a že všechna obvinění na jeho adresu „jsou přáním přenést problémy z nemocné hlavy na zdravou“.Prezident však upřesnil, že Rusko je ochotno všemožně přispět k překonání migrační krize. Osmého listopadu se vydala početná skupina běženců, většinou Kurdů, k hranici mezi Běloruskem a Polskem. Před polskými zátarasy na hranici se zastavily asi 2 tisíce běženců, včetně značného počtu žen a dětí. Ubytovali se ve stanech v blízkosti hraničního přechodu Bruzgi v Grodněnské oblasti. Polští pohraničníci je nepouštějí, migranti podnikli pokusy o překonání zátarasů.Litva, Lotyšsko a Polsko informovaly v poslední době o nárůstu počtu zadržených nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obvinily Minsk z vytvoření migrační krize.Minsk veškerá obvinění odmítá. V souvislosti s danou situací vyhlásil polský prezident v pohraničí mimořádný stav, ochrany hranic se účastní také armáda a policie.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko upozornil, že Minsk nehodlá nadále brzdit příliv nelegálních migrantů do zemí EU, neboť kvůli sankcím Západu na to nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou informovali o násilném vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

