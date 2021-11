https://cz.sputniknews.com/20211114/gabal-obvinil-putina-z-nizke-proockovanosti-a-chce-zatocit-s-patou-kolonou-16512242.html

Gabal obvinil Putina z nízké proočkovanosti a chce zatočit s pátou kolonou

Gabal obvinil Putina z nízké proočkovanosti a chce zatočit s pátou kolonou

Nejen zpackaná očkovací kampaň, ale i hybridní útok Kremlu. To je příčinou nové vlny pandemie koronaviru, která zasáhla Česko. Myslí si to sociolog a bývalý... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-14T20:20+0100

2021-11-14T20:20+0100

2021-11-14T20:20+0100

česko

rusko

česká republika

hybridní válka

očkování

hybridní hrozba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/553/56/5535630_0:86:1937:1176_1920x0_80_0_0_f4273c75a5d4534816390724f13712ba.jpg

Česko čelí již třetímu hybridnímu útoku Ruska, napsal Gabal na stránkách portálu Hlídacípes.org. Prvním útokem byla kampaň proti americkému radaru v Brdech, dalším pak výbuch v muničním skladu ve Vrběticích a třetím hybridním úderem byla nakonec údajná kampaň Kremlu proti očkování. Ani jeden tento útok podle něj Česko nevystálo.Sociolog je přesvědčený, že Češi podceňují „reálnou sílu páté kolony ve vlastních řadách“ a v historii se jim to vždy vymstilo. Rusko chce pomocí dezinformací českou státnost rozvrátit, píše dále Gabal.Vládě a premiérovi Andrej Babišovi (ANO) vyčítá, že proti tomu nic neučinila. Pro objektivitu Gabal neobviňuje pouze Rusko z relativně nízképroočkovanosti populace proti koronaviru. Ve svém článku rovněž vyčinil vládě, že k vakcínám přistupovala od počátku „nepochopitelně laxně“ a za své neúspěchy vinila Evropskou unii.Každopádně za více než 30 tisíc mrtvých podle Gabala mohou právě dezinformace. Vláda měla podle něj jít dále, než bylo vyhlášení nouzového stavu. Kvůli hybridním útokům bylo nutné, aby parlament vyhlásil stav ohrožení státu kvůli tomu, že byla „bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy“.A co na to uživatelé?Svým posledním článkemse Gabal pochlubil i na svém Twitteru. Setkal se však s rozporuplnou reakcí. Mnozí skutečně nabyli dojmu, že Kremlem řízenédezinformace mohou za české očkovací patálie.Jiní po něm ovšem chtěli důkazy. V případě, že je nedodá, nebudou mít o autorovi příliš chvalný názor.Gabal ale trval na svém: „Prostě jsou zde datové důkazy, prokazatelné. To, že jsou schopni střílet i do svých, jim je jedno, hlavně když dostali do kolen nás. A jejich aktivita a jejich pátá kolona to je zcela prokazatelné,“ míní politik.Každopádně dokončené očkování má v Česku přes 6,1 milionu osob, což představuje téměř 58 % populace. Kromě toho bylo již aplikováno zhruba půl milionu posilovacích dávek. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) je Česko pod průměrem EU, kde je plně naočkováno 66 % lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211111/byvaly-klausuv-poradce-i-klement-gottwald-se-dostal-k-moci-legalneji-nez-pekarova-16471623.html

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, česká republika, hybridní válka, očkování, hybridní hrozba