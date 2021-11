https://cz.sputniknews.com/20211114/jak-pripravit-nadychanou-bramborovou-kasi-ze-dvou-ingredienci-jednoduche-tajemstvi-16506974.html

Jak připravit nadýchanou bramborovou kaši ze dvou ingrediencí. Jednoduché tajemství

Jak připravit nadýchanou bramborovou kaši ze dvou ingrediencí. Jednoduché tajemství

Bramborová kaše je dost populární jídlo, je to častá příloha k vepřovému i hovězímu masu, ke kuřeti i k rybě. Dobře se slučuje se zeleninou. Ukázalo se, že... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

Noviny The New York Times uvádějí, že recept byl uveřejněn v americkém televizním seriálu Little House on the Prairie. Na tento recept budete potřebovat pouhou půlhodinu.Ma Inglesová ze seriálu především upozornila, že když není mléko, můžeme použít vodu. Označila to za hlavní tajemství chutné bramborové kaše.„Nechte trochu vody se škrobem po uvaření brambor a přidejte ji k rozšťouchaným bramborám, vodu přilévejte po jedné polévkové lžíci a pečlivě míchejte, dokud kaše nebude stejnorodá. Pak přidejte trochu zakysané smetany, aby byla chutnější,“ podělila se tajemstvím hrdinka seriálu.Bramborová kaše pak vypadala nadýchaná a bílá.Ingredience ideální bramborové kaše:Postup:Krok 1Oškrábat brambory a nakrájet je na malé kousky, Dát na velkou hlubokou pánev, přidat dvě polévkové lžíce soli, studenou vodu na jeden palec (2,5 cm) nad brambory.Krok 2Když se brambory začnou na velkém ohni vařit, zmenšit ho na střední a vařit asi deset minut. Zkontrolovat měkkost vidličkou.Krok 3Část vody přelít z pánve do sklenice, ostatní vylít. Nechat pánev na malém ohni a rozšťouchat brambory speciálním šťouchadlem nebo dřevěnou lžící (to je důležité).Krok 4Aktivně přimíchat zbylou vodu přilévaje do brambor po jedné polévkové lžíci, dokud kaše nebude hladká a stejnorodá. Podle receptu můžete na to potřebovat asi půl sklenice vody. Pak přidejte smetanu, sůl a pepř podle chuti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

