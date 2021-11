https://cz.sputniknews.com/20211114/kandidat-na-ministra-zahranici-chce-sudetonemecky-den-v-cr-byl-se-treba-podivat-v-lidicich-16505732.html

Kandidát na ministra zahraničí chce sudetoněmecký den v ČR. Byl se třeba podívat v Lidicích?

Kandidát na ministra zahraničí chce sudetoněmecký den v ČR. Byl se třeba podívat v Lidicích?

Rozhořel se další skandál kolem kandidáta na post ministra zahraničí za Piráty Jana Lipavského. Lidé si totiž vzpomněli na to, jak se před pár lety zasazoval o... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

Že by Lipavského tyto postoje mohly v budoucnu dohnat?Petr Hampl: Ono jej to nepoškodí. Pokud snad, pak u té části veřejnosti, která stejně Piráty nepodporuje. Ale před jeho typickými voliči a podporovateli nikoli.Jak je to možné?Protože ti lidé od Pirátů jsou – dle jejich výroků (míní je Piráti vážně?) – zoufale nevzdělaní.Třeba napřed věděti, že byla druhá světová válka, třeba znát, co byla Velká vlastenecká válka, co byla Dukla atd… Tito lidé o tom nemají povědomí, nebo úspěšně předstírají, že jsou nastudováním dějin „nezasaženi“… Nemají o tom všem ponětí, ale plamenně se k tomu vyjadřují. Nevědí o tom ani zbla.Lipavský možná tuší, že zde bydleli nějací takoví tehdejší němečtí obyvatelé, ale nespojí si to s německými nacistickými plány na vyhlazení českého národa. Vůbec netuší, že tu byly ozbrojené konflikty, … že jsme za válku zaplatili několik stovek tisíc životů našich spoluobčanů. Mě by ani nepřekvapilo, kdyby Lipavský byl až takto nevzdělaný.A to mu to nikdo ze spolustraníků nemůže říct?Já si myslím, že z té party kolem Lipavského to prostě už nikdo neví. Nebo účelově mlčí. Tito lidé jsou oproštěni od jakékoli zpětné vazby a do médií si můžou říkat vlastně naprosto cokoli. Zkuste je napomenout a vmetou vám ihned do tváře, že to vy jste nacionalista nebo nacista… Výsledkem toho je, že se kola hlouposti roztáčí. Jedna nekompetence na sebe nabaluje další. Toto je zkrátka realita křivých zrcadel.Současníci málo čtou. Nejde o to přečíst „tlustou“ knihu. Jde o to mít základní čtenářské návyky a chápat, že realita nezačala dnes ráno po probuzení. Oni jistě absolvují desítky politických školení. To se ji upřít nedá. Jenže výstupem jsou nesmysly typu přehnané korektnosti a genderismu, …dezinterpretace dějin. O to větší to jsou narcisové…Pokud nastupující generace tápe ve znalostech o dějinách druhé světové války, hrozí nepravdivá revize událostí, což může mít pro současnost důsledky více než vážné.Lipavský říká, že teď vylezou národovci a budou se rozčilovat, resp. bude-li ten Sudetoněmecký den (dny) i na našem území. Podle mne to říká s ohledem na to, že tím určitě vzbudí kontroverzi.Třeba jim ani nedochází, jak moci ohýbají dějiny. Jsou „pirátsky“ vnímaví, že si aspoň uvědomují, že svou proklamací vyvolají vůči sobě nějaké ty nepřátelské komentáře, že to zkritizuje někdo z SPD či od komunistů.Spoléhají na to, že v současnému světu to začalo být jedno a oni sami nemají vnitřní motivaci zpřesnit vlastní reflexe historie?Pirátům obecně chybí určitá vlastnost vědců, určitá akademická akribie. Nekladou si vlastní otázky, nenaslouchají pamětníkům. Hlavně, že Lipavský „aspoň“ tuší něco kontroverzního v tom, co navrhuje, co říká… Troufne si to proto, protože ví, že reagovat budou na něj vesměs ti, co ho stejně nevolí, kdo pro něj ruku nezvedne. Proto ten „rituální“ tanec kolem pravdy…Jak říká mládež – to je mazec…V tomto směru se na Piráta zlobit nelze. Sleduje svůj prospěch. Piráti si možná myslí, že si šplhnou protiruským postojem. Jenže on ten jejich postoj je protičeský. Piráti mají naivní představu, že pokud my pozbydeme naší samostatné země, že to zvýší jejich šance v EU, že je nadnárodní organizace poplácají po zádech a nabídnou jim funkce.Měli by se poučit?Ano, třeba, jak je ve volbách předběhli Starostové a nezávislí… Totéž je potká v EU, ale ve větším. Jejich politika jim nezamete/ nevydláždí cestičku k nejkrásnějším domům v Londýně, kde je tak báječné bydlení.Nadšení ze západních korporací jsme tu měli počátkem 90. let. Časem se díky ekonomickým tunelům ukázalo, jak to s námi korporace myslely… Změnilo se snad něco? Zůstalo Čechům něco českého v rukou českých? Takto jsme si představovali vzkvétající Republiku českou? Korporace nás využily. Nedaly nám světovou šanci… Každopádně jakýkoli medializovaný výrok přináší reklamu. Tak se může Lipavský přetrhnout –„hlavně, ať se o mně mluví“… Třeba si říká…Snad by měli mít někteří Češi důvod obávat se tzv. prolomení Benešových dekretů… Hrozí to? Budou u nás se zpožděním Němci restituovat?Reálnější je spíše to, že jednotliví Češi majetky Němcům vracet nebudou. To spíše náš stát jako celek bude muset Spolkové republice Německo zaplatit nějakou paušální „kompenzaci“… Takže nás to i s církevními restitucemi vyjde na celé stovky miliard… Pokud pár Čechů z toho dostane provize či budou učiněny nějakými správci, pak asi zapomenou i na svou národní hrdost.Ve druhé světové válce jsme tu měli občany odvážné i ty kolaborující s tím režimem, který zde jiné naše občany popravoval, který rozbil naši zem, plánoval vyhlazení Slovanů… Já považuji partu kolem pana Lipavského spíše za ignoranty a nevzdělance. Byl se třeba pan Lipavský podívat v Lidicích? Mluví, jako by tam nohou nevstoupil…Pan Jindrák před časem na ČRo říkal, že s Německem máme dobré vztahy, ale že se mohou kdykoliv zhoršit…Co tím myslel podle vás? Ostatně historicky to není dlouho, co Sudety zněla Horst Wessel Lied…To, že tu od druhé světové války neválčíme, to je nejlepší naše dějinná epizoda „všech dob“. Nic není ale samozřejmé, v EU je teď mnoho zvláštních procesů, které jsme před pár lety nemohli předvídat.Proto jsou obavy na místě a měli bychom pečlivě vážit, které „Dny“ budeme u nás zavádět… Každá rovnováha je křehká. Za sebe říkám: nespěchejme být zas až tak moc submisivní. Mohli bychom tím probudit určité síly, které by směrem na Západ od nás měly raději zůstat spát.Díky za interview.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

