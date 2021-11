Landova iniciativa rozčílila Havlíčka. Podle něj skupina cvoků blokuje hygieny a Landa je magor

„My se musíme chovat zákonně a posílili jsme hygieny. Ale pak tam nějaký, a já se opravdu nebojím použít slovo magor, zahltí jim záměrně mail, aby nemohli chodit kontrolovat. Hygiena pak má dvě možnosti. Buď to bude ignorovat, ale pak zase nevíte, jestli tam někdo v té změti dotazů není něco vážného, nebo se to snažit všechno opravdu zkontrolovat, ale na to potřebujete obrovské množství lidí,“ vysvětlil ministr.