Nebude to zrada, do vlády musíme. Rakušan uvedl postup STANu v případě, že Piráti do vlády nepůjdou

V pátek začalo hlasování celostátního fóra Pirátů o ratifikaci koaliční smlouvy, která byla uzavřena mezi koalicemi Spolu a PirSTAN. Hlasování bude ukončeno v pondělí večer, zúčastnit se ho může celkem 1193 lidí. Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan na svých sociálních sítích vyjádřil naději, že Piráti schválí koaliční smlouvu a všech pět stran tak bude moci sestavit vládní koalici. Rakušan je přesvědčen, že během povolebních vyjednávání zástupci Pirátů a Starostů dokázali prosadit většinu svých cílů do programového prohlášení vznikající vlády.Předseda STANu však nevyloučil situaci, že Piráti odmítnou koaliční smlouvu. Tento nežádoucí vývoj ale nebude mít vliv na plány Starostů jít do vlády, prohlásil Rakušan. Navíc dotyčný zdůraznil, že svým odhodláním sestavit vládní koalici se Spolu Starostové neporušují koaliční smlouvu s Piráty.Pokud Piráti na celostátním fóru odmítnou koaliční smlouvu se Spolu, bude to znamenat, že Starostové a Piráti budou muset zahájit koaliční jednání a hledat východisko vhodné pro oba politické subjekty, podotkl Rakušan. Šéf Starostů nepřipouští, aby Starostové nešli do vlády, podle jeho slov to by mohlo znamenat šanci pro hnutí ANO a SPD.Kritika programového prohlášení vznikající vládyEuroposlanec za Piráty Mikuláš Peksa kriticky vnímá programové prohlášení vznikající vlády. Vadí mu především to, že řada bodů z programu předvolební koalice PirSTANu nebyla v tomto prohlášení dost dobře propsaná, chybí podle něj i konkrétní závazky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

