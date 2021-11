https://cz.sputniknews.com/20211114/rakousko-zavadi-lockdown-pro-neockovane-proti-koronaviru-16506067.html

Rakousko zavádí lockdown pro neočkované proti koronaviru

Rakousko zavádí lockdown pro neočkované proti koronaviru

Rakousko na pozadí složité situace s covidem-19 zavádí od 15. listopadu lockdown pro lidi, kteří nebyli očkováni proti novému koronaviru nebo neprodělali tuto... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

Neočkovaní budou moci vycházet z domu pouze na nákupy do supermarketu, lékárny, kvůli pomoci potřebným, do práce nebo na procházku.Od 8. listopadu již neočkovaní nemohou navštěvovat restaurace, bary, kavárny, kosmetické a masážní salony, fitness centra, kina, divadla a bydlet v hotelech. Tato veřejná místa mohou navštěvovat pouze držitelé certifikátů v souladu s rakouským pravidlem „dvě P“, tedy očkovaní nebo uzdravení z koronavirové infekce.„Čtvrtá vlna nás dostihla v plné síle. (...) Dnes jsme se rozhodli, že od zítřka, od pondělí, platí v Rakousku lockdown pro neočkované. To znamená omezení vycházení z domu pro osoby starší 12 let. Bude možné odejít jen ve výjimečných případech,“ řekl Schallenberg.Podle národních statistik je v současnosti naočkováno okolo 65 procent rakouské populace. Země má ze západoevropských zemí kromě malého Lichtenštejnska nejmenší míru proočkovanosti, uvádí agentura Reuters s odkazem na údaje Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

