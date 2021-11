https://cz.sputniknews.com/20211114/sef-kdu-csl-marian-jurecka-pripustil-zavedeni-nouzoveho-stavu-chtel-by-se-tomu-vsak-vyhnout-16504166.html

Šéf KDU-ČSL Jurečka připustil zavedení nouzového stavu. Neočkování ohrožují své okolí, tvrdí

Předseda lidovců a možný člen budoucí vlády Marian Jurečka nevyloučil, že v Česku bude nutné zavést nouzový stav. Uvedl však, že by se raději tomuto scénáři... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

Během diskuze v pořadu Partie na CNN Prima NEWS předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, o němž se spekuluje jako o možném budoucím ministrovi práce a sociálních věcí, prohlásil, že považuje za reálné zavedení nouzového stavu v České republice. Nemyslí si přitom, že je to ta nejlepší cesta. Podle svých slov preferuje poskytnutí finanční motivace k očkování. Jurečka také prohlásil, že ti občané, kteří odmítají vakcinaci, si musí uvědomit, že jsou ohrožením jak pro sebe, tak i pro své okolí. V souvislosti s tím šéf lidovců okomentoval rakouský příklad, kde se chystá zavedení lockdownu pro neočkované. Podle něj by toto rozhodnutí mohlo v Česku narazit na odmítavý postoj místních soudů.Vůči možnému vyhlášení nouzového stavu se vyjádřil i další účastník diskuze, bývalý předseda české vlády Vladimír Špidla. Expremiér a současný poradce ministryně práce a sociálních věcí vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace to považuje za smysluplné řešení. Kladné stanovisko má Špidla i vůči zavedení povinného očkování pro některé skupiny obyvatelstva, jako jsou například pracovníci zdravotnických zařízení.Uznávání testů Včera ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na svém twitterovém účtu prohlásil, že kabinet v demisi po souhlasu AntiCovid týmu koalice Spolu přijme opatření, podle kterého se nadále nebudou uznávat antigenní testy a samotesty na covid-19, ale pouze nejspolehlivější PCR testy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

