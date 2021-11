https://cz.sputniknews.com/20211114/situace-je-vazna-do-boje-proti-covidu-se-opet-nasazuje-armada-16507325.html

„Situace je vážná.“ Do boje proti covidu se opět nasazuje armáda

Armáda se od pondělí znovu intenzivně zapojí do boje s pandemií covidu-19. Osm vojáků nastoupí do nemocnic ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. Další půjdou do nemocnic v Prostějově, ve Šternberku a v Přerově, a rovněž do domova pro seniory Komárov u Šternberka.Úkolem vojáků bude pomáhat s polohováním pacientů, asistovat s hygienou či u odběru stravy, s úklidem i provozem na recepci.Kvůli skokovému nárůstu počtu hospitalizovaných ve Vsetínské nemocnici byla otevřena druhá covidová stanice a již od října došlo k omezení plánovaných operací kýl, křečových žil či endoprotetických výkonů. Nyní je v nemocnici 42 pacientů s covidem-19, z toho osm je ve vážném stavu na JIP.Ve Zlínském kraji je hospitalizováno přes 316 pacientů s covidem-19 a zhruba čtyři desítky jsou na JIP.Pomoc vojáků nejspíše využijí i v Královéhradeckém kraji, Moravskoslezském kraji a Brně. V tamějších nemocnicích se totiž covidová oddělení rychle plní. O další pomoci oběma brněnským fakultním nemocnicím bude v pondělí jednat AntiCovid tým. Obě nemocnice pečují o ty nejvážnější případy a přebírají si pacienty vyžadující náročnou péči i od okresních nemocnic.Covid v ČeskuPřipomeňme, že v sobotu laboratoře v Česku odhalily 9 161 případů nákazy, což je zhruba o 3 400 víc než před týdnem. Jedná se o třetí nejhorší víkendový výsledek o začátku koronavirové epidemie v Česku. V nemocnicích je celkem hospitalizováno 3 736 pacientů s covidem, z toho je 557 osob v těžkém stavu.Aktuálně nemoc prodělává více než 142 tisíc lidí. Celkem se za dva roky trvání pandemie nakazilo zhruba 1,89 milionu lidí. Přes 31 tisíc jich zemřelo.Dokončené očkování má přes 6,1 milionu osob, což představuje téměř 58 % populace. Kromě toho bylo již aplikováno zhruba půl milionu posilovacích dávek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

