https://cz.sputniknews.com/20211114/skodovka-vi-jak-na-poradnou-reklamu-ve-svem-videu-laka-na-prsate-zamestnankyne-a-trha-rekordy-16506547.html

Škodovka ví, jak na pořádnou reklamu. Ve svém videu láká na prsaté zaměstnankyně a trhá rekordy

Škodovka ví, jak na pořádnou reklamu. Ve svém videu láká na prsaté zaměstnankyně a trhá rekordy

Není reklama jako reklama. Zřejmě tímto způsobem přistupovala společnost Škoda auto k novému reklamnímu videu ze své fabriky. Lidem se totiž v náhledové... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-14T21:57+0100

2021-11-14T21:57+0100

2021-11-14T21:57+0100

česko

reklama

škoda

škoda auto

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/16265885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b37fcd725d84cfe7a1255d71a6577a95.jpg

Škodovka zkrátka ví, jak na sebe upozornit. Kdo by čekal obyčejnou „reklamní nudu“, mýlil by se. Video této automobilky se totiž díky obdařeným ženám stalo opravdovým hitem internetu a vidělo jej už 2,5 milionu lidí. Společnost tak má být nač pyšná.I když mělo lidi původně zaujmout spíše to, jak se ve fabrikách vyrábí auta, zejména pánskou pozornost přitáhlaspíše prsatá žena na náhledovce… Obyčejné video se záběry z montážních linek se tak náhle stalo neobyčejným. A za všechno může právěpohlednázaměstnankyně.Ale pozor – video má přece jen jeden menší háček. I když je pohledná slečna vyobrazenana náhledovce, ve videu už byste ji hledali marně. Tam totižjako by se po ní zem slehla. Lidése tak opravdumusí spokojit už jen se zákulisím výroby Škodovek. Ale svůj účel toto lákadlo splnilo. Navíc je dost možné, že po zhlédnutí tohoto videa touha po autě značky Škoda ještě vzroste.Zmiňme, že kvůli polovodičové krizi je pro automobilky stále obtížnější naplňovat naplánované kapacity. Poptávka roste, ale vše komplikuje nedostatek součástek, a tak není lehké ji uspokojit.Škoda Auto po odstávce obnovila výrobuNení žádným tajemstvím, že svět dnes kvůli chybějícím čipům zažívá výpadek ve výrobě aut a nepříjemná situace postihla i tuzemskou automobilku. Škoda Auto se proto před několika týdny rozhodla pro razantní krok a zastavila výrobu nových vozů do doby, dokud se jí nepodaří dodávky čipů vyřešit. Dochází proto ke značnému zpoždění dodávky vozů a čekací doba se může protáhnout až na několik měsíců.Na konci října ale mluvčí automobilky Kamila Biddle prohlásila, že firma obnoví ve většině výrobních provozů svou produkci. Letos kvůli tomuto kroku ušly firmě tržby v řádu desítek miliard korun. Společnost takaktivně hledá úspory, řekl CEO Škoda Auto Thomas Schäfer.ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v Česku. Sídlo společnosti je v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní závod. V rámci Česka má Škoda Auto dva další výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reklama, škoda, škoda auto, video