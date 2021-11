https://cz.sputniknews.com/20211114/slovensky-europoslanec-vola-lidi-do-ulic-delaji-z-nas-otroky-rika-a-varuje-pred-lotysskym-scenarem-16503865.html

Slovenský europoslanec volá lidi do ulic. Dělají z nás otroky, říká a varuje před lotyšským scénářem

Slovenský europoslanec volá lidi do ulic. Dělají z nás otroky, říká a varuje před lotyšským scénářem

Politici bojují s koronavirem jen na oko a ve skutečnosti zavádějí totalitní stát. Myslí si to slovenský nacionalistický europoslanec Milan Uhrík (Republika)... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

Svou výzvu uveřejnil na sociální síti a odkázal při tom na situaci v Lotyšsku. V této zemi schválili návrh, podle něhož se zasedání parlamentu budou moci zúčastnit pouze očkovaní poslanci.Podle Uhríka něco podobného bylo ještě před několika měsíci zcela nepředstavitelné. Nicméně omezování občanských svobod pod záminkou boje proti pandemii covidu-19 má být celosvětovým trendem.Uhrík se obává, že zhruba do dvou let bude očkovací průkaz nezbytný nejen pro výkon zaměstnání nebo školní docházku, ale i pro výkon volebního práva. Přitom poukázal na to, že i očkovaní lidé mohou přenášet virus nebo onemocnět, a to i s těžkým průběhem.Politik, který byl dříve členem krajně pravicové Ľudové strany Naše Slovensko (ĽSNS), vyzval občany, aby dne 17. listopadu vyšli na bratislavské Šafaříkovo náměstí a „postavili se nesmyslným opatřením“.Vlastní protivládní akci na tento den již svolala opoziční strana Směr-SD.Aby předešlo masivním protivládním protestům, zamluvilo si vládní hnutí OĽaNO vlastní akce na více frekventovaných náměstích v centru Bratislavy.Na Slovensku mezitím testy za sobotu odhalily 5 804 případů nákazy koronavirem. Spolu s tím přibylo 52 nových obětí koronaviru. V nemocnicích je hospitalizováno 2 626 pacientů s potvrzeným covidem-19.Připomeňme, že tento týden lotyšský parlament odhlasoval zákon, který zakazuje neočkovaným poslancům vykonávat jejich funkci. Nemohou se tak účastnit debaty a hlasovat o návrzích. Zákon podpořilo 62 ze 100 zákonodárců.Podle médií se omezení mandátu dotkne minimálně devíti poslanců. Ti ani nebudou dostávat plat, dokud se nevrátí do úřadu, to znamená, dokud nepodstoupí očkování či neprodělají onemocnění covid-19. Lotyšsko se tak stalo první zemí na světě, která přikročila k tak radikálnímu kroku v boji proti covidu-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

