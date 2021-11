STAN už se shodlo na svých kandidátech na ministry. Kdo obsadí posty na čtyřech vybraných resortech?

https://cz.sputniknews.com/20211114/stan-uz-se-shodlo-na-svych-kandidatech-na-ministry-kdo-obsadi-posty-na-ctyrech-vybranych-resortech-16513698.html

Pokud jde o jednotlivé resorty, STAN si v rámci strany rozdělí hned čtyři z nich. Jednat se bude o ministerstvo vnitra, dopravy a průmyslu, školství a evropských záležitostí. A padla již shoda.Ten přitom zdůraznil informaci, že nominanty do vlády má právo navrhovat člen předsednictva.A pokud jde o jednotlivé posty, právě v čele vnitra by měl stanout Rakušan, který by se stal i vicepremiérem. Kromě toho ale šéf STAN a bývalý kolínský starosta počítá i s tím, že se ujme vedení Ústředního krizového štábu. Ten funguje kvůli epidemii covidu-19.Další post, tentokrát ministra školství, se pravděpodobně ujme Rakušanův předchůdce v čele Starostů Petr Gazdík. Ministrem průmyslu a obchodu by se mohl stát s největší pravděpodobností místopředseda STAN Věslav Michalik.V neposlední řadě se hovoří i o ministrovi pro evropské záležitosti, kdy se skloňuje jméno radního Olomouckého kraje a také českého zástupce v Evropském výboru regionů Radima Sršně. Dříve se ale objevily spekulace o tom, že by post mohl obsadit předseda senátního evropského výboru Mikuláš Bek.Jak bude vypadat zbytek vlády?Zaměříme-li se na ostatní strany a jejich zástupce na nejvyšších postech ministerstev, mělo by to vypadat následovně.Pokud jde o ODS, straně zřejmě připadne hned pět ministerstev, a také post předsedy vlády. Novým premiérem by měl být Petr Fiala, šéf občanských demokratů. Ministrem financí má být Zbyněk Stanjura, místo na resortu obrany obsadí Jana Černochový, šéfem dopravy se stane Martin Kupka, ministrem spravedlnosti bude Pavel Blažek a post ministra kultury zřejmě obsadí Martin Baxa.Špatně na tom nebude ani KDU-ČSL se třemi pozicemi. Ministrem práce a sociálních věcí by se měl stát nově Marian Jurečka, šéfem resortu zemědělství nejspíše Zdeněk Nekula a židli na životním prostředí obsadí Anna Hubáčková.Co se týče TOP 09, tato strana se může pochlubit postem ministra zdravotnictví, který připadne Vlastimilu Válkovi, a také resortem pro vědu a výzkum. Tuto pozici by měla zaujmout Helena Langšádlová.V neposlední řadě za zmínku stojí také Piráti. Šéf dané strany Ivan Bartoš by se měl ujmout postu na ministerstvu pro místní rozvoj a digitalizaci, zatímco novým ministrem zahraničí bude Jan Lipavský. Straně má připadnout také odbor legislativy, zatím se ale neví, kdo post obsadí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

