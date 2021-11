https://cz.sputniknews.com/20211114/tri-nemecka-mesta-jsou-ochotna-prijmout-uprchliky-z-belorusko-polske-hranice-16511766.html

Tři německá města jsou ochotna přijmout uprchlíky z bělorusko-polské hranice

Mnichov, Erlangen a Norimberk souhlasily s přijetím uprchlíků, kteří se nacházejí na polsko-běloruské hranici, informuje Běloruské centrum pro systematickou... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

Upřesňuje se, že organizace obdržela 38 písemných žádostí od migrantů s prosbou o pomoc.„V tuto chvíli Centrum pro lidská práva obdrželo 38 písemných žádostí od migrantů s prosbou o pomoc. Všechny budou přeloženy a notářsky ověřeny,“ uvádí se ve zprávě.Již dříve polská pohraniční služba zaznamenala na běloruské straně známky přípravy k masivnímu průniku migrantů do Polska. Podle ministerstva „cizinci dostávají instrukce, vybavení a plyn od běloruských služeb“.Osmého listopadu se vydala početná skupina běženců, většinou Kurdů, k hranici mezi Běloruskem a Polskem. Před polskými zátarasy na hranici se zastavily asi 2 tisíce běženců, včetně značného počtu žen a dětí. Ubytovali se ve stanech v blízkosti hraničního přechodu Bruzgi v Grodněnské oblasti. Polští pohraničníci je nepouštějí, migranti podnikli pokusy o překonání zátarasů.Litva, Lotyšsko a Polsko informovaly v poslední době o nárůstu počtu zadržených nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obvinily Minsk z vytvoření migrační krize.Minsk veškerá obvinění odmítá. V souvislosti s danou situací vyhlásil polský prezident v pohraničí mimořádný stav, ochrany hranic se účastní také armáda a policie.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko upozornil, že Minsk nehodlá nadále brzdit příliv nelegálních migrantů do zemí EU, neboť kvůli sankcím Západu na to nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou informovali o násilném vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

