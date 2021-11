https://cz.sputniknews.com/20211114/v-praze-probehl-protest-proti-vladnim-opatrenim-za-akci-stoji-lekari-z-paralelni-lekarske-komory-16512908.html

V Praze proběhl protest proti vládním opatřením. Za akcí stojí lékaři z Paralelní lékařské komory

V Praze proběhl protest proti vládním opatřením. Za akcí stojí lékaři z Paralelní lékařské komory

Paralelní lékařská komora, která je tvořena lékaři, v neděli organizovala shromáždění, na němž desítky lidí v Praze přišly před ministerstvo zdravotnictví... 14.11.2021

Podle informací daná akce trvala několik hodin a přítomní demonstranti si na ní mohli vyslechnout hned několik projevů. Akce následně vyvrcholila před vchodem do budovy ministerstva, kam účastníci položili lékařské pláště a transparenty s nápisem Lžete!Ten si přitom myslí, že protipandemická opatření jsou byznysem podporovaným zahraničními vládami a mainstreamovými médii.Uvádí se také, že Palackého náměstí se začalo zaplňovat kolem poledne. V jeden moment se dokonce pod sochou Františka Palackého nacházela téměř stovka lidí. Následně ale během čtyřhodinové akce začal počet přítomných ubývat, zřejmě kvůli chladnému počasí. Někteří účastníci z řad lékařů na doporučení organizátorů přišli na akci v lékařských pláštích.Nicméně, za zmínku stojí, že se zřejmě nejednalo o poslední takovou akci pod záštitou Paralelní lékařské komory. Ta totiž chce podobná shromáždění organizovat každý týden. Připomeňme, že pořadatelé z dané komory zejména usilují o to, aby očkovaný člověk nebyl zvýhodněný a neočkovaný nebyl znevýhodněný. Stojí si i za tím, že nikdo nemá právo zjišťovat, zda je člověk proti koronaviru naočkován či nikoli. V neposlední řadě prohlašují, že by se zdravé děti neměly testovat, očkovat a ani by neměly nosit roušky.Kromě toho protest plánují i odpůrci protipandemických opatření, a to na středu 17. listopadu od 15.00 hod na Staroměstském náměstí v Praze.Pondělí ve znamení nových pravidelOd zítřejšího dne v Česku vstoupí v platnost přísnější opatření proti koronaviru. Ty se budou týkat například testování. Například zaměstnanci ve zdravotnictví pracující na lůžkových odděleních, kteří nejsou naočkovaní proti covidu-19, se budou muset testovat nejméně jednou za týden. Zároveň budou PCR testy pro návštěvu v sociálních zařízeních platit pouze tři dny, antigenní jeden den.Co se týče škol, i zde dojde k jistým změnám. Studenti vysokých škol budou muset nosit ve výuce respirátory, pokud je v učebně více než 50 lidí. Zároveň proběhně druhé kolo lokálního testování ve 23 okresech s největším výskytem nákazy. Následně se ve dnech 22. a 29. listopadu uskuteční plošné testování ve všech školách v ČR.Pokud jde o očkování, cizinci, kteří legálně pobývají v ČR, budou mít možnost nechat se naočkovat proti koronaviru zdarma. Platit si budou pouze aplikaci dávky, nikoliv dávku samotnou.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

