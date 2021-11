https://cz.sputniknews.com/20211114/v-te-vlade-delat-nehodlam-pirat-peksa-neni-z-petikoalice-nadsen-vi-take-proc-nevolili-richterovou-16503574.html

V té vládě dělat nehodlám. Pirát Peksa není z pětikoalice nadšen. Ví také, proč nevolili Richterovou

V té vládě dělat nehodlám. Pirát Peksa není z pětikoalice nadšen. Ví také, proč nevolili Richterovou

Europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa kriticky vnímá programové prohlášení vznikající vlády. Vadí mu především to, že řada bodů z programu předvolební koalice... 14.11.2021, Sputnik Česká republika

Zástupci Pirátské strany vynaložili veškerá potřebná úsilí při povolebním vyjednávání se zástupci dalších čtyř stran, avšak to nestačilo k tomu, aby programové prohlášení bylo pro Piráty dost uspokojivé, myslí si europoslanec Mikuláš Peksa. Mezi nedostatky prohlášení vznikající vlády je například absence konkrétních závazků a to, že do něj nebyla zahrnuta řada bodů uvedených v předvolebním programu Pirátů a Starostů.Peksa ve svém rozhovoru pro Parlamentní listy tvrdí, že hlavním důvodem tohoto výsledku je to, že vyjednávání se odehrávalo mezi politickými subjekty, které zastupují poněkud odlišné ideové či ideologické proudy. Zatímco většina členů pětikoalice se přiklání ke konzervativním hodnotám, Piráti jsou více liberální stranou. „Pochopitelně je skutečně těžké najít nějaký společný základ,” uznává.Během své odpovědi na otázku, jak hodnotí kandidaturu Jana Lipavského na funkci ministra zahraničí, Mikuláš Peksa promluvil o svých pozitivních zkušenostech spolupráce se svým spolustraníkem a zároveň odmítl, že by se mohl ujmout této funkce ve vznikající vládě.Potíže při zvolení RichterovéNa středečním zasedání Poslanecké sněmovny bylo zvoleno pět místopředsedů dolní komory parlamentu, mezi nimiž je i první místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová. Na rozdíl od zástupců ODS (Jan Skopeček), STAN (Věra Kovářová), KDU-ČSL (Jan Bartošek) a ANO (Jana Mračková Vildumetzová), byla Richterová zvolena až ve druhém kole (101 hlas), v tom prvním totiž získala jen 95 hlasů, což ke zvolení nestačilo.I když se někteří domnívají, že nedostatek hlasů pro Richterovou mohl být způsoben omylem ze strany řady poslanců za pětikoalici, Mikuláš Peksa je přesvědčen, že o žádnou chybu nešlo. Podle jeho slov důvodem toho, že Richterová nebyla zvolena, je to, že její kandidaturu nepodpořila část konzervativních poslanců z řad Spolu či STAN.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

