ČT má průšvih: Ve StarDance může řádit covid a vedení to tají

Blesk přišel se závažným obviněním. Podle bulvárního deníku Česká televize zatajuje skutečnou situaci s covidem-19 v taneční soutěži StarDance. Podle novinářů... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Prvním, kdo v produkci oblíbeného tanečního pořadu onemocněl koronavirem, byla moderátorka Tereza Kostková. Tehdy do karantény museli čtyři tanečníci. Později se zjistilo, že se covidem-19 nakazil i čtyřiatřicetiletý choreograf Marek Zelinka. Přestože měl odborný poradce pořadu hodně těžký průběh, Česká televize o jeho stavu zpočátku odmítala informovat.Spolu se Zelinkou onemocněla celá jeho rodina. Jeho partnerka, herečka Marie Doležalová, spolu s dětmi nemoc překonaly bez větších problémů, ale Zelinka měl těžký průběh.Sám Zelinka byl přitom ve velmi úzkém kontaktu se všemi soutěžícími, neboť jednotlivým párům pomáhá s choreografií.Blesk dále tvrdí, že zatím není jasné, jak je to se zdravotním stavem Simony Babčákové. Herečka musela po druhé absenci na přímém přenosu soutěž Star Dance opustit. Dokonce se ani neobjevila v publiku, ačkoli další vyřazený soutěžící Zdeněk Godla přítomen byl.Dále novináři tvrdí, že podle jejich informací nejsou někteří soutěžící očkovaní. Kromě toho je tam údajně mnoho neočkovaných spolupracovníků i mezi technickým personálem.V neděli bylo zaznamenáno 5 650 případů nákazy koronavirem. Je to více než o 2 600 více než minulý týden. V nemocnicích je hospitalizováno 3 803 pacientů, z toho je 572 osob v těžkém stavu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

