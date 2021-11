https://cz.sputniknews.com/20211115/eu-rozhodla-o-prijeti-pateho-balicku-sankci-proti-belorusku-16524569.html

EU rozhodla o přijetí pátého balíčku sankcí proti Bělorusku

EU rozhodla o přijetí pátého balíčku sankcí proti Bělorusku

Ministři zahraničí Evropské unie se dohodli na pátém balíčku sankcí proti Bělorusku. Informoval o tom vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-15T20:19+0100

2021-11-15T20:19+0100

2021-11-15T20:19+0100

svět

eu

bělorusko

sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/753/43/7534342_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f16a28f754283d8f28e63714b14d90cb.jpg

Dnes se objevila informace o tom, že ministři zahraničí odsouhlasili v pořadí už pátý soubor sankcí, který se mimo jiné dotkne letecké společnosti Belavia a dalších firem z oblasti cestovního ruchu.Stejně tak vysvětlil, že po rozšíření kritérií pro sankční režim bude moci Evropská unie zařadit na černou listinu ty, které považuje nějakým způsobem zapojené do přepravy migrantů k hranicím EU. To jim v podstatě umožní trestat i další aerolinky a veškeré firmy či jednotlivce za aktivity „usnadňující nelegální přechody hranic EU“.Dle informací má sankční seznam obsahovat jména tří desítek činitelů, firem a institucí. Kromě aerolinek se zde mají nacházet také hotely či další společnosti spojené s přepravou a ubytováním lidí mířících k běloruským hranicím.K věci se už vyslovil německý ministr zahraničí Heiko Maas, který zdůraznil, že EU nadále pracuje na sankčním seznamu, který bude v následujících dnech odsouhlasen, a poté představen.Jak však informoval polský ministr zahraničí Zbigniew Rau, nikdo prý nepochybuje o tom, že bude potřeba také šestý balíček sankcí proti Bělorusku. Hybridní válka podle něj sílí.Český ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD) poznamenal, že jde o vyslání jasného signálu.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor. Polské bezpečnostní síly následně zmařily několik pokusů o překročení hranice, a dokonce museli použit slzný plyn. Běloruští pohraničníci uvedli, že tito lidé byli do republiky násilně vyhoštěni z přilehlých zemí.V reakci na dění Varšava shromáždila na polsko-běloruské hranici asi 15 000 vojáků, tanků, systémů protivzdušné obrany a dalších těžkých zbraní. Také Velká Británie na místo vyslala vojenské síly, aby posílila bariéry.Muluseu Mamo, zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Bělorusku, který tento týden tábor navštívil, řekl, že situace s uprchlíky na bělorusko-polské hranici je katastrofální.Západ z toho, co se na hranicíchděje, viní Bělorusy. Nicméně, Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident AlexandrLukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211115/hra-na-olihen-u-polskych-hranic--16522989.html

eu

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, bělorusko, sankce