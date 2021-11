https://cz.sputniknews.com/20211115/infekcionista-uvedl-scenare-vyvoje-koronaviru-16515916.html

Infekcionista uvedl scénáře vývoje koronaviru

Co se může stát s koronavirem SARS-CoV-2 za dlouhou dobu? V rozhovoru pro Sputnik o tom promluvil odborník na zvlášť nebezpečné infekce, lékař-imunolog... 15.11.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci odhadují varianty další evoluce SARS-CoV-2 také na základě poznatků o vývoji jiných virů, řekl.„Atypická pneumonie (pozn. red.: SARS) a MERS (Middle East Respiratory Syndrome, blízkovýchodní respiratorní syndrom) prostě neexistují, nikdo je nemůže najít, zmizely. Nedošlo u nich k mutacím, které by jim umožnily další život. Myslím, že prostě zahynuly v přírodě,“ řekl Vladislav Žemčugov.Existuje jiná varianta evoluce virů. Během mutací mohou ztratit agresivitu a zabydlet se v organismech těch nebo jiných živočichů, aniž by jim uškodily, pokračoval lékař.„Dá se to například říct o viru Ebola. Ten nezabíjí velké netopýry, na kterých žije, jejich imunita zase neničí virus. Ale když se člověk dostane do kontaktu s krví (pozn. red.: nositele viru), onemocní, dojde k propuknutí (pozn. red.: choroby způsobené virem),“ vysvětlil odborník na zvlášť nebezpečné infekce.Koronavirus má tři varianty vývoje, domnívá se lékař.„První varianta je taková, že si koronavirus SARS-CoV-2 najde nového majitele, s nímž bude dosaženo „imunitního konsensu“. Druhou variantou je to, že může zmizet jako SARS a MERS. Třetí varianta je pro lidstvo nejhorší, že bude stále parazitovat na lidech jako druhý virus chřipky,“ vysvětlil Vladislav Žemčugov v rozhovoru pro Sputnik.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

